Como, Fabregas: "Bologna per noi un test importante"

"Secondo me è una grandissima squadra, con un allenatore che ha una grandissima energia. Mi aspetto tanti cambiamenti rispetto a ieri, è una squadra preparata anche per l'Europa. Si tratta di un importante test per noi": Cesc Fabregas, allenatore del Como, fa il punto in vista della partita contro il Bologna al quale riserva un attestato di stima cosi' come al suo allenatore Vincenzo Italiano. Il Bologna è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro l'Atalanta. Sulle chances per l'Europa, Fabregas evita di essere assertivo e preferisce concentrarsi solo sul Bologna: "Non ha senso parlarne. Abbiamo una partita importante contro una squadra forte. Tutto il resto non ha senso, rischiamo di dire parole al vento. Bisogna dimostrare in campo la propria superiorità". L'imperativo è riscattare la sconfitta della partita di andata, persa di misura con una rete di Riccardo Orsolini : "Ora siamo piu' maturi, siamo cresciuti e questa è la chiave".