Torino: Casadei squalificato, a Bergamo senza l'uomo più in forma

Il Torino ha ripreso subito gli allenamenti al Filadelfia, la squadra si è ritrovata dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese per preparare la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Il tecnico Baroni sta già pensando all'undici per sabato sera e ha diversi problemi di formazione: Casadei, l'uomo del momento con due gol di fila tra Verona e Udinese, non sarà a disposizione perché squalificato e Anjorin si candida per sostituirlo. Per gli acciaccati Pedersen e Gineitis, invece, le speranze di rientro sono ridotte al lumicino, così le uniche alternative per l'allenatore saranno in attacco: Simeone, Adams, Zapata e Njie si giocano le due maglie da titolare nel reparto avanzato.