Daniele e Calosso a segno nell'ora blu di Sauze SkySnow Race

Tra gli uomini il successo è andato a Paolo Daniele (ASD Boves Run), che ha imposto il proprio ritmo, fino a tagliare il traguardo in 56 minuti e 23 secondi, conquistando una vittoria netta. Alle sue spalle ottima prova del giovane Joseph Philippot (APD Pont-Saint-Martin), secondo con un ritardo da vincitore di 23 soli secondi, mentre a chiudere i giochi del podio - salendone il gradino iniziale - è stato Stefano Vota di Piossasco Trail Runners ASD, terzo appunto con il tempo di 58 minuti e 16 secondi al capolinea di una prova regolare e tutta sostanza. Ai piedi del podio stesso chiude Andrea Negro (Atletica VDT Sportinsieme) con un tempo finale di ventisette secondi superiore all'ora di gara, mentre a completare la top five ha chiuso la sua fatica Emanuele Dario Bosso (ASD Baudenasca), quinto appunto a un'ora, quattro minuti 28 secondi.