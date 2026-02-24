SKYSNOW

Daniele e Calosso a segno nell'ora blu di Sauze SkySnow Race

La tappa piemontese lancia il circuito NORTEC verso il gran finale di metà marzo a Tarvisio

di Stefano Gatti
24 Feb 2026 - 17:47
Le aspettative degli specialisti della corsa con i ramponcini non sono state deluse sabato 21 febbraio in occasione della quarta edizione di Sauze SkySnow Race, andata in scena a Sauze d’Oulx, in provincia di Torino. Gli atleti si sono misurati sul tracciato completamente innevato da dieci chilometri di sviluppo lineare per mille metri di dislivello positivo, con una suggestiva partenza serale dalla seggiovia di Clotes a quota 1530 metri. Il percorso, altamente tecnico, si è sviluppato lungo le piste da sci del Comprensorio della Vialattea, conducendo i concorrenti fino ai 2400 metri di quota del Col Basset, punto più alto e panoramico della gara.

Tra gli uomini il successo è andato a Paolo Daniele (ASD Boves Run), che ha imposto il proprio ritmo, fino a tagliare il traguardo in 56 minuti e 23 secondi, conquistando una vittoria netta. Alle sue spalle ottima prova del giovane Joseph Philippot (APD Pont-Saint-Martin), secondo con un ritardo da vincitore di 23 soli secondi, mentre a chiudere i giochi del podio - salendone il gradino iniziale - è stato Stefano Vota di Piossasco Trail Runners ASD, terzo appunto con il tempo di 58 minuti e 16 secondi al capolinea di una prova regolare e tutta sostanza. Ai piedi del podio stesso chiude Andrea Negro (Atletica VDT Sportinsieme) con un tempo finale di ventisette secondi superiore all'ora di gara, mentre a completare la top five ha chiuso la sua fatica Emanuele Dario Bosso (ASD Baudenasca), quinto appunto a un'ora, quattro minuti 28 secondi.

In campo femminile pronostico della vigilia confermato per Camilla Calosso. La portacolori di Piossasco Trail Runners ASD si è imposta in un'ora, nove minuti e 27 secondi (quattordicesima di una classifica assoluta da 67 finishers), seguita a soli 28 secondi da Chiara Boggio di ASD Polisportiva Valmalone. Gradino più basso del podio per Chiara Geron (un'ora, 15 minuti e 24 secondi il suo crono finale. Top five in quest'ordine per Manuela Elisa Leonardi di Atletica VDT Sportinsieme) a sei minuti e 29 secondi da Calosso. Chiude la top five femminile Monica Valsecchi, quintaa sei minuti e 51 secondi dalla vincitrice.

 Sauze SkySnow Race faceva parte del calendario di NORTEC SkySnow Running Cup come gara affiliata ed è stata l’ultima tappa del circuito di corse sulla neve con i ramponcini prima del doppio gran finale in programma a Tarvisio (provincia di Udine) venerdì 13 e sabato14 marzo, ormai a pochi giorni dal via della primavera.

A Tarvisio, in occasione del Vertical del Monte Lussari di venerdì sera verrà anche assegnato il titolo di Campione Italiano SkySnow Vertical nelle categorie Assoluti, Youth e Master. Si tratterà del secondo titolo tricolore della stagione 2026 messo in palio dalla FISky (Federazione Italiana Skyrunning), a conferma di un calendario invernale di alto profilo tecnico e agonistico.  Nella mattinata di sabato a completare la locandina - facendo calare il sipario sul circuito targato NORTEC - sarà l'altrettanto classico Monte Mangart Winter Trail.

