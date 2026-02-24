MotoGP, 25 anni frenando con Brembo

Il 2026 segna un anniversario importante per la MotoGP: era il 2002 quando la classe regina del Motomondiale, fino a quel momento denominata "classe 500", cambiò identità. In quell'anno, infatti, gli organizzatori del massimo campionato motoristico a due ruote decisero di identificare la massima categoria con il nome di MotoGP. Da quell'anno, tutti i campionati del mondo sono stati vinti da piloti che hanno scelto Brembo, che dal 2016 fornisce il 100% della griglia. Brembo doterà, anche nel 2026, i propri sistemi frenanti personalizzati a tutti i 22 piloti del 25° campionato di MotoGP. Era il 1976 quando Brembo fornì le prime pinze in una gara del mondiale 500cc: oggi sono oltre 600 i GP vinti da piloti che, prima in 500cc e poi in MotoGP, si sono affidati alle soluzioni progettate da Brembo. Gli 11 team confideranno nelle performance, affidabilità e sicurezza dei componenti Brembo: pinze freno, dischi freno, pompe freno, pompe frizione e pastiglie. Durante la stagione, Brembo offrirà soluzioni tecniche personalizzate per ogni pilota, in base allo stile di guida, alle caratteristiche del tracciato e alla strategia di gara.