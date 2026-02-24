Tifosi della Samp contro la quarta maglia della Juve: le righe sul retro fanno discutere
I tifosi della Sampdoria contro la quarta maglia della Juventus. Secondo quanto riferito dal Il Secolo XIX, i sostenitori blucerchiati hanno criticato la quarta maglia bianconera indossata contro il Como a causa delle righe orizzontali presenti anche sulla schiena, scelta cromatica che va contro al regolamento che lo vieta a causa di esigenze televisive: infatti, il numero deve essere ben visibile e quindi avere uno sfondo monocromatico.
Per tradizione, cultura e senso di appartenenza, la maglia blucerchiata, almeno la prima, deve essere interamente cerchiata, cosa che non è successa negli ultimi anni. Infatti, è dalla stagione 2023/2024 che non si vede la maglia completamente cerchiata e anche quella dell'anno prossimo dovrebbe essere senza busto completamente cerchiato. Ma allora, perché la Juventus ha potuto usare la quarta maglia? Sempre secondo il giornale genovese, i bianconeri hanno ottenuto una speciale deroga dalla Lega di Serie A, dato che sulla maglia non erano presenti neanche i nomi. Infatti, trattandosi di un'iniziativa di marketing, è stato dato il via libera all'utilizzo della nuova maglia, che non dovrebbe più essere indossata in futuro.
La deroga alla Juventus dovrebbe andare a costituire un precedente per tutti, una situazione che anche il club blucerchiato può sfruttare in occasioni speciali. Ad esempio, proprio in questo 2026, che celebrerà l’ottantesimo compleanno della Sampdoria.