Tifosi della Samp contro la quarta maglia della Juve: le righe sul retro fanno discutere

Per tradizione, cultura e senso di appartenenza, la maglia blucerchiata, almeno la prima, deve essere interamente cerchiata, cosa che non è successa negli ultimi anni. Infatti, è dalla stagione 2023/2024 che non si vede la maglia completamente cerchiata e anche quella dell'anno prossimo dovrebbe essere senza busto completamente cerchiato. Ma allora, perché la Juventus ha potuto usare la quarta maglia? Sempre secondo il giornale genovese, i bianconeri hanno ottenuto una speciale deroga dalla Lega di Serie A, dato che sulla maglia non erano presenti neanche i nomi. Infatti, trattandosi di un'iniziativa di marketing, è stato dato il via libera all'utilizzo della nuova maglia, che non dovrebbe più essere indossata in futuro.