127 fermi e 34 feriti: notte di follia a Parigi dopo l'approdo in finale del Psg

PSG-Arsenal, tutti gli ex Serie A in finale di Champions
© Getty Images | PSG - Luis Enrique, ha allenato la Roma nella stagione 2011-2012
© Getty Images | PSG - Luis Enrique, ha allenato la Roma nella stagione 2011-2012
Incidenti nella capitale e nei dintorni durante i festeggiamenti per la qualificazione della squadra di Luis Enrique, è già allerta massima per la finale
Notte di festa ma anche di forte tensione a Parigi per la qualificazione del Paris Saint-Germain alla finale di Champions League. Il pareggio con il Bayern e la seconda finale consecutiva hanno scatenato l’entusiasmo della gente, dopo il fischio finale dall'intera città si è levato un boato e i tifosi si sono riversati nelle strade della capitale francese con bandiere e fumogeni, ma anche tanti lanci di razzi e petardi e i festeggiamenti sono presto degenerati in scontri e disordini in diverse zone della città.
Scene che hanno riportato alla mente quanto successo lo scorso anno dopo la vittoria sull'Inter (ci furono anche due morti), con un bilancio che parla di 127 persone fermate a Parigi e dintorni, 11 i feriti (di cui uno grave) e 23 i poliziotti che hanno riportato lievi conseguenze secondo quanto riferito dal prefetto di Parigi Laurent Nuñez.
© Getty Images | PSG - Luis Enrique, ha allenato la Roma nella stagione 2011-2012
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Ora l’attenzione si sposta sulla finale con l'Arsenal, in programma sabato 30 maggio a Budapest alle ore 18. Il prefetto della capitale francese ha annunciato un massiccio piano sicurezza e assicurato che le autorità adotteranno “la stessa fermezza” vista la scorsa notte durante gli scontri, annunciando interventi sistematici contro eventuali episodi di violenza e chiarendo che “non saranno tollerati disordini”.