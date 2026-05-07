127 fermi e 34 feriti: notte di follia a Parigi dopo l'approdo in finale del Psg

Notte di festa ma anche di forte tensione a Parigi per la qualificazione del Paris Saint-Germain alla finale di Champions League. Il pareggio con il Bayern e la seconda finale consecutiva hanno scatenato l’entusiasmo della gente, dopo il fischio finale dall'intera città si è levato un boato e i tifosi si sono riversati nelle strade della capitale francese con bandiere e fumogeni, ma anche tanti lanci di razzi e petardi e i festeggiamenti sono presto degenerati in scontri e disordini in diverse zone della città.