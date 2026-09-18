IL CASO

Tifosi di Atletico e Real insieme contro Mbappé? Nel derby rischio contestazione congiunta per il caso Ceuta

La prima sfida in stagione tra le due squadre di Madrid arriva in un clima infuocato: la stella francese nel mirino. "In casi come questi si vede il carattere dei giocatori"

18 Set 2026 - 11:12
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Manca sempre meno ad Atletico-Real. Il primo derby di Madrid di questa stagione, trasmesso in co-esclusiva sul canale 20 domenica alle ore 16:15, offre tanti spunti. Quello più legato all'attualità è il "caso" Mbappé e la maglia col messaggio di sostegno per la gente di Ceuta piegata. Nell'ultima partita tra Elche e Real Madrid i giocatori sono scesi in campo prima del fischio d’inizio con una maglietta che recitava "Todos somos caballas", (Siamo tutti "caballas", il soprannome degli abitanti delle enclave spagnola). La stella francese, Vinicius, e Konate sono entrati in campo con parte del messaggio coperto. Una scelta che ha fatto finire Mbappé al centro delle polemiche.

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"Era una posizione non facile, difficile, perché alla fine la gente potrebbe pensare che io sia contro gli abitanti di Ceuta, ma non è così, assolutamente no. Non ho nulla contro di loro e li sostengo al 100% con il mio pensiero. Ma volevo anche dedicare un pensiero a tutte le persone che soffrono, perché in fondo sono un essere umano e non voglio dare priorità alla sofferenza. Ci sono persone che soffrono e mi rattrista molto vedere tutto questo nel mondo", le parole di Mbappé ad As che spiegavano la sua scelta sulla maglia per Ceuta.

La spiegazione del francese però potrebbe non bastare a salvarlo da una contestazione. Una fetta della tifoseria dei Blancos non ha preso bene il suo atteggiamento, finendo per criticarlo apertamente."È inaccettabile che giocatori che indossano la nostra maglia e sono pagati con i soldi dei soci manchino di rispetto ai cittadini spagnoli che stanno subendo le conseguenze di un'invasione", scrive il gruppo neonazista Ultras Sur. "Siamo convinti che ogni tifoso del Real Madrid e ogni spagnolo si vergogni dell'immagine proiettata da questi tre individui. Per questo chiediamo loro delle scuse pubbliche o, in mancanza di ciò, le dimissioni di Florentino Pérez, responsabile della perdita di valori e dignità del nostro club".
Al Wanda Metropolitano dunque Mbappé potrebbe essere bersagliato non solo dai tifosi Colchoneros ma anche da "fuoco amico". Un problema che non sembra spaventare il 10 blanco: "È una partita che vogliamo sempre giocare. Una partita molto tesa. Sappiamo che il derby significa molto per i tifosi del Real Madrid e anche per noi. Sono partite come queste che non vedi l'ora di giocare, soprattutto in trasferta. Mi piace molto giocare lontano dal Bernabéu. È lì che si vede il carattere dei giocatori, ed è importante avere carattere in partite del genere. Vogliamo continuare la nostra striscia vincente, con sacrificio, impegno e carattere". 

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