Tifosi di Atletico e Real insieme contro Mbappé? Nel derby rischio contestazione congiunta per il caso Ceuta

La spiegazione del francese però potrebbe non bastare a salvarlo da una contestazione. Una fetta della tifoseria dei Blancos non ha preso bene il suo atteggiamento, finendo per criticarlo apertamente."È inaccettabile che giocatori che indossano la nostra maglia e sono pagati con i soldi dei soci manchino di rispetto ai cittadini spagnoli che stanno subendo le conseguenze di un'invasione", scrive il gruppo neonazista Ultras Sur. "Siamo convinti che ogni tifoso del Real Madrid e ogni spagnolo si vergogni dell'immagine proiettata da questi tre individui. Per questo chiediamo loro delle scuse pubbliche o, in mancanza di ciò, le dimissioni di Florentino Pérez, responsabile della perdita di valori e dignità del nostro club".

Al Wanda Metropolitano dunque Mbappé potrebbe essere bersagliato non solo dai tifosi Colchoneros ma anche da "fuoco amico". Un problema che non sembra spaventare il 10 blanco: "È una partita che vogliamo sempre giocare. Una partita molto tesa. Sappiamo che il derby significa molto per i tifosi del Real Madrid e anche per noi. Sono partite come queste che non vedi l'ora di giocare, soprattutto in trasferta. Mi piace molto giocare lontano dal Bernabéu. È lì che si vede il carattere dei giocatori, ed è importante avere carattere in partite del genere. Vogliamo continuare la nostra striscia vincente, con sacrificio, impegno e carattere".