la campagna

“Dai valore al tuo cuore” di Corman e Omron: controlli gratuiti per la salute cardiovascolare e sensibilizzazione alla prevenzione

A settembre e ottobre la prevenzione è in movimento con il nuovo Road Show 2026 che affiancherà 5 eventi sportivi in 5 diverse città italiane

18 Set 2026 - 10:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna nel 2026 “Dai Valore al tuo Cuore”, l’iniziativa promossa da Corman in collaborazione con OMRON Healthcare. A settembre e ottobre, 5 eventi sportivi in 5 città – Milano, Monza, Roma, Napoli e Venezia – diventano occasioni per fermarsi ad ascoltare il proprio cuore.

Con “Dai Valore al tuo Cuore” Road Show 2026, Corman e OMRON Healthcare rinnovano il loro impegno per una prevenzione di prossimità, gratuita e accessibile, mettendo a disposizione strumenti clinicamente validati e facili da utilizzare sia in farmacia sia a domicilio. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: trasformare un controllo di pochi minuti in un gesto di consapevolezza e cura per il proprio futuro.

Il percorso inaugurerà il 19 e 20 settembre a Milano, all’interno dei MyPersonalTrainer Days, nella suggestiva cornice dell’Arco della Pace. Sempre il 19 settembre sarà alla 10Kappa di Monza, in Piazza Trento e Trieste.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

In queste giornate all’insegna dello sport, “Dai valore al tuo cuore” sarà presente con uno stand con personale sanitario qualificato e offrirà screening gratuiti e senza prenotazione, attraverso i dispositivi OMRON. Tre controlli fondamentali per la prevenzione cardiovascolare: misurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma e rilevazione della fibrillazione atriale, un’aritmia spesso asintomatica ma potenzialmente molto pericolosa.

“Dai Valore al tuo Cuore” Road Show 2026 continua poi a ottobre con altre tappe: il 2, 3 e 4 a Roma alla CARDIO RACE, nell’Ippodromo Capannelle; il 16,17,18 a Napoli, alla NEAPOLIS MARATHON nell’incantevole Piazza del Plebiscito; e il 23, 24 alla WIZZAIR VENICE MARATHON, a Venezia Mestre, nel Parco San Giuliano.

Lo stand “Dai valore al tuo cuore” 2026 si inserisce all’interno di manifestazioni già esistenti, con l’obiettivo di intercettare un pubblico sempre più ampio e promuovere l’importanza di controlli semplici, rapidi e accessibili.

I più visti di Sportmediaset

Paulina Montoya

Il figlio di Montoya multato per... il vestito troppo corto della sorella!

Vinicius e la sua Virginia al GP di Madrid

Malen e la sua Delisha si sono presi Roma

Jutta Leerdam si gode le vacanze in Italia

DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

PER SITO RISSA CON ESPULSIONE BENNACER SRV

Follia Bennacer: espulsione dopo una rissa all'esordio in Qatar

Notizie del giorno
Vedi tutti
Luis Henrique 
11:14
Sliding door Luis Henrique: era a un passo dalla Roma, ora la sfida per lo scudetto
11:12
Tifosi di Atletico e Real insieme contro Mbappé? Nel derby rischio contestazione congiunta per il caso Ceuta
Zinedine Zidane
11:09
Rivoluzione Zidane: le nuove regole per la Francia
11:00
Motomondiale: Gp Austria, Arbolino più veloce prima sessione libere Moto2
10:57
Non solo SUV nel futuro di Volvo