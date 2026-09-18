“Dai valore al tuo cuore” di Corman e Omron: controlli gratuiti per la salute cardiovascolare e sensibilizzazione alla prevenzione
A settembre e ottobre la prevenzione è in movimento con il nuovo Road Show 2026 che affiancherà 5 eventi sportivi in 5 diverse città italiane
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Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna nel 2026 “Dai Valore al tuo Cuore”, l’iniziativa promossa da Corman in collaborazione con OMRON Healthcare. A settembre e ottobre, 5 eventi sportivi in 5 città – Milano, Monza, Roma, Napoli e Venezia – diventano occasioni per fermarsi ad ascoltare il proprio cuore.
Con “Dai Valore al tuo Cuore” Road Show 2026, Corman e OMRON Healthcare rinnovano il loro impegno per una prevenzione di prossimità, gratuita e accessibile, mettendo a disposizione strumenti clinicamente validati e facili da utilizzare sia in farmacia sia a domicilio. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: trasformare un controllo di pochi minuti in un gesto di consapevolezza e cura per il proprio futuro.
Il percorso inaugurerà il 19 e 20 settembre a Milano, all’interno dei MyPersonalTrainer Days, nella suggestiva cornice dell’Arco della Pace. Sempre il 19 settembre sarà alla 10Kappa di Monza, in Piazza Trento e Trieste.
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In queste giornate all’insegna dello sport, “Dai valore al tuo cuore” sarà presente con uno stand con personale sanitario qualificato e offrirà screening gratuiti e senza prenotazione, attraverso i dispositivi OMRON. Tre controlli fondamentali per la prevenzione cardiovascolare: misurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma e rilevazione della fibrillazione atriale, un’aritmia spesso asintomatica ma potenzialmente molto pericolosa.
“Dai Valore al tuo Cuore” Road Show 2026 continua poi a ottobre con altre tappe: il 2, 3 e 4 a Roma alla CARDIO RACE, nell’Ippodromo Capannelle; il 16,17,18 a Napoli, alla NEAPOLIS MARATHON nell’incantevole Piazza del Plebiscito; e il 23, 24 alla WIZZAIR VENICE MARATHON, a Venezia Mestre, nel Parco San Giuliano.
Lo stand “Dai valore al tuo cuore” 2026 si inserisce all’interno di manifestazioni già esistenti, con l’obiettivo di intercettare un pubblico sempre più ampio e promuovere l’importanza di controlli semplici, rapidi e accessibili.