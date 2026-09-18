“Dai valore al tuo cuore” di Corman e Omron: controlli gratuiti per la salute cardiovascolare e sensibilizzazione alla prevenzione

Con “Dai Valore al tuo Cuore” Road Show 2026, Corman e OMRON Healthcare rinnovano il loro impegno per una prevenzione di prossimità, gratuita e accessibile, mettendo a disposizione strumenti clinicamente validati e facili da utilizzare sia in farmacia sia a domicilio. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: trasformare un controllo di pochi minuti in un gesto di consapevolezza e cura per il proprio futuro.