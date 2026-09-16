Mbappé e il caso maglietta pro Ceuta: "L'ho tenuta piegata perché..."

Una scelta che ha acceso le polemiche in Spagna, tanto da costringere la stella francese a spiegare la sua scelta: "Non ho indossato la maglia, ma per prima cosa voglio esprimere il mio totale supporto a Ceuta e alla sue vittime", spiega Mbappé. Che poi entra nel dettaglio: "Prima di essere un calciatore sono un essere umano. Con quel gesto volevo mostrare sostegno a tutti i migranti che hanno perso la vita o vivono in condizioni di estrema difficoltà. Non è stata una decisione semplice. Lo so: anche perché tutti hanno subito pensato che fossi contro Ceuta. Ma non è così. Volevo solo rivolgere un pensiero a tutti quelli che stanno soffrendo. Sono un calciatore, ma non sono superiore a nessuno. Mi rende triste vedere tutta questa sofferenza nel mondo. Mando un messaggio di pace e positività a tutto il mondo e spero che questa crisi si possa risolvere presto".



Il presidente della Lega spagnola di calcio, Javier Tebas, aveva prontamente criticato il gesto dei tre giocatori del Real: "Cosa penso? È sbagliato. Rifiutare di indossare la maglietta intera è come non indossarla. Si tratta di azioni istituzionali, non individuali in cui si può esprimere la propria opinione", aveva affermato.