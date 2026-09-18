Torino, Abate: "A Bologna cercheremo la vittoria"

"A Bologna è una gara importantissima: una vittoria alleggerirebbe mentalmente e permetterebbe di lavorare con maggiore convinzione durante una sosta così lunga": lo ha detto il tecnico del Torino, Ignazio Abate, alla vigilia della trasferta contro i rossoblu. "Abbiamo iniziato un percorso e si procede per step, ma sono sempre più convinto di questo gruppo - continua in conferenza stampa - e adesso dobbiamo diminuire gli errori individuali: l'approccio è sempre stato giusto, stiamo migliorando nella compattezza difensiva". Perri è stato sommerso dalle critiche: "Ho letto tante cose su di lui che non mi sono piaciute, è in questi momenti che i miei ragazzi meritano un abbraccio e soprattutto fiducia", dice Abate sull'estremo difensore.