Torino, Abate: "A Bologna cercheremo la vittoria"

18 Set 2026 - 10:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"A Bologna è una gara importantissima: una vittoria alleggerirebbe mentalmente e permetterebbe di lavorare con maggiore convinzione durante una sosta così lunga": lo ha detto il tecnico del Torino, Ignazio Abate, alla vigilia della trasferta contro i rossoblu. "Abbiamo iniziato un percorso e si procede per step, ma sono sempre più convinto di questo gruppo - continua in conferenza stampa - e adesso dobbiamo diminuire gli errori individuali: l'approccio è sempre stato giusto, stiamo migliorando nella compattezza difensiva". Perri è stato sommerso dalle critiche: "Ho letto tante cose su di lui che non mi sono piaciute, è in questi momenti che i miei ragazzi meritano un abbraccio e soprattutto fiducia", dice Abate sull'estremo difensore.

Ultimi video

02:04
Un'allergia nerazzurra

Un'allergia nerazzurra

06:13
DICH SPALLETTI POST NEC DICH

Spalletti: "Bella risposta alla gara persa col Sassuolo"

04:44
DICH NICO GONZALEZ POST NEC DICH

Nico Gonzalez: "Rinato grazie alla fiducia della squadra e del mister"

03:04
DICH PALLADINO PRES BOLOGNA DICH

Palladino: "Dobbiamo essere ambiziosi. La sfida più importante è quella di sabato"

01:21
DICH JURIC PRE MONZA-SAS 17/9 DICH

Juric: "Non dobbiamo perdere fiducia, i risultati arriveranno"

01:09
DICH AQUILANI PRE MONZA-SAS 17/9 DICH

Aquilani: "Maneggiare con cura i tanti complimenti ricevuti"

01:02

Ultimissime Milan: confronto Cardinale-Amorim, scenario caldo

02:40
Sabatini: "Tutti i fantasmi della Juventus"

Sabatini: "Tutti i fantasmi della Juventus"

03:05
Sabatini sul Milan: "Ecco tutti gli errori di Amorim"

Sabatini sul Milan: "Ecco tutti gli errori di Amorim"

02:56
Promossi e bocciati del Milan, si salva solo un giocatore

Promossi e bocciati del Milan, si salva solo un giocatore

02:31
Messi 100 gol con Miami

Messi 100 gol con Miami

01:40
Provaci ancora Palladino

Provaci ancora Palladino

01:32
Mastantuono e De Bruyne

Mastantuono e De Bruyne

01:43
Massa per Roma-Inter

Massa per Roma-Inter

02:07
Da Swarovski al triplete

Da Swarovski al triplete

02:04
Un'allergia nerazzurra

Un'allergia nerazzurra

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

PER SITO RISSA CON ESPULSIONE BENNACER SRV

Follia Bennacer: espulsione dopo una rissa all'esordio in Qatar

Izzo scatenato sui social dopo il pari col Palermo: "Clown", "Scarsi come Inzaghi"

Ultimissime Milan: confronto Cardinale-Amorim, scenario caldo

DICH RUI COSTA POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Rui Costa: "Amorim? Normale essere nel mirino se non vinci, ma le sue qualità usciranno"

DICH KALULU PRE NEC DICH

Kalulu su Kolo Muani: "Sappiamo che ci darà una grande mano, non ho dubbi sulle sue qualità"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Zinedine Zidane
11:09
Rivoluzione Zidane: le nuove regole per la Francia
10:56
Italiano già idolo dei tifosi: il Besiktas Park balla con la canzone di Toto Cutugno
10:51
Torino, Abate: "A Bologna cercheremo la vittoria"
Mile Svilar
10:47
Svilar: "Scudetto? A Roma prima vieni esaltato, se poi perdi è dramma"
10:35
Pallone d'Oro, Yamal non ha dubbi: "Oggi i migliori al mondo siamo in due"