Svilar: "Scudetto? A Roma prima vieni esaltato, se poi perdi è dramma"

Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato al Corriere della Sera della sfida contro l'Inter di domani sera: "Una grande partita che non vediamo l'ora di giocare per misurarci contro la squadra più forte del campionato, quella che negli ultimi anni è stata al top".
Un match scudetto? Il portiere belga frena: "Mi viene da sorridere, in questa città fai due o tre partite buone e vieni esaltato, poi perdi ed è il dramma. Dobbiamo essere equilibrati, stabili, certo da dove veniamo e sappiamo dove vogliamo andare".
Sugli attaccanti che dovrà affrontare: "Lautaro è difficilissimo da decifrare, Thuram è rapidissimo, ma il più difficile da affrontare resta Malen".