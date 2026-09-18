Svilar: "Scudetto? A Roma prima vieni esaltato, se poi perdi è dramma"

18 Set 2026 - 10:47
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Mile Svilar © italyphotopress

Mile Svilar © italyphotopress

Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato al Corriere della Sera della sfida contro l'Inter di domani sera: "Una grande partita che non vediamo l'ora di giocare per misurarci contro la squadra più forte del campionato, quella che negli ultimi anni è stata al top".

Un match scudetto? Il portiere belga frena: "Mi viene da sorridere, in questa città fai due o tre partite buone e vieni esaltato, poi perdi ed è il dramma. Dobbiamo essere equilibrati, stabili, certo da dove veniamo e sappiamo dove vogliamo andare".

Sugli attaccanti che dovrà affrontare: "Lautaro è difficilissimo da decifrare, Thuram è rapidissimo, ma il più difficile da affrontare resta Malen".

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