La prova dei nove: Fuoco e gli altri, tutti i rookie in pista a Mexico City

Sono ben nove i rookies attesi in pista venerdì 24 ottobre per il primo turno di prove libere del Gran Premio del Messico: in pratica quasi metà delle monoposto in pista nella sessione che apre il weekend del ventesimo appuntamento iridato saranno guidate da piloti diversi dai titolari: rookies appunto, vale a dire giovani promesse delle ladder series (Formula 2 in primis) oppure piloti non per forza di cose di primo pelo e normalmente impegnati in altre categorie, come il ventinovenne calabrese Antonio Fuoco che prenderà per sessanta minuti il posto nientemeno che di Lewis Hamilton sulla SF-25 normalmente guidata dal sette volte iridato. Vediamo allora chi sono in ordine sparso - oltre al ferrarista - i magnifici nove attesi alla prova... del Fuoco! Non prima di aver ricordato che la tappa centroamericana del Mondiale è tra le più gettonate in tema di esordienti in pista. Anche perché - in vista del rush finale - le squadre tendono a smaltire... l'incombenza imposta dal regolamento (ogni titolare deve lasciare spazio ad un rookie due volte nell'arco della stagione), per poi dare ai titolari e specialmente quelli ancora a caccia di grandi obiettivi stagionali la possibilità di guidare a tempo pieno!