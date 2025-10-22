Italiano oltre la polmonite: proverà a guidare il Bologna dall'ospedale

Ma quando si potrà rivedere Italiano guidare i suoi da bordo campo? Il comunicato che ieri il Bologna ha diramato sul suo sito parla chiaro: ci saranno almeno 5 giorni di ricovero. Un lasso di tempo che mette il tecnico fuori causa per le trasferte in Romania e a Firenze. Un appuntamento, quello del Franchi, che Italiano non avrebbe mai voluto mancare visto anche il suo passato sulla panchina della Viola. Si può ipotizzare allora un ritorno per il turno infrasettimanale del 29 ottobre contro il Torino o, addirittura, alla domenica successiva contro il Parma. Tutto dipenderà dalle risposte alle cure di Italiano che però ha già fatto capire di non vedere l'ora di tornare a lavorare sul campo.