VERSO STEAUA-BOLOGNA

Italiano oltre la polmonite: proverà a guidare il Bologna dall'ospedale

Il tecnico, ancora ricoverato per polmonite, è in miglioramento: non si esclude un collegamento telefonico con lo staff già contro la Steaua 

di Redazione
22 Ott 2025 - 16:39

L'ultima spiaggia del "lavoro da remoto"Vincenzo Italiano ci proverà: se le sue condizioni ("in miglioramento", secondo quanto riportato dal Sant'Orsola) lo permetteranno il tecnico guiderà il Bologna dalla sua camera d'ospedale. Una pazza idea che fa capire quanto Italiano soffra a seguire i suoi ragazzi a chilometri di distanza. Se non sarà questo giovedì nella fondamentale trasferta contro lo Steaua Bucarest sarà nel prossimo impegno in campionato: il tecnico rossoblù sarà in collegamento telefonico con il suo staff in panchina per poter dare indicazioni alla squadra. 

QUANDO TORNA?

Ma quando si potrà rivedere Italiano guidare i suoi da bordo campo? Il comunicato che ieri il Bologna ha diramato sul suo sito parla chiaro: ci saranno almeno 5 giorni di ricovero. Un lasso di tempo che mette il tecnico fuori causa per le trasferte in Romania e a Firenze. Un appuntamento, quello del Franchi, che Italiano non avrebbe mai voluto mancare visto anche il suo passato sulla panchina della Viola. Si può ipotizzare allora un ritorno per il turno infrasettimanale del 29 ottobre contro il Torino o, addirittura, alla domenica successiva contro il Parma. Tutto dipenderà dalle risposte alle cure di Italiano che però ha già fatto capire di non vedere l'ora di tornare a lavorare sul campo. 

bologna
vincenzo italiano
polmonite
ospedale
steaua bucarest

