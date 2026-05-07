Real, piove sul bagnato: infortunio shock per Mendy, carriera a rischio

Dopo il caso Valverde-Tchouaméni, un'altra brutta notizia scuote lo spogliatoio del Real Madrid: la carriera di Ferland Mendy sarebbe a rischio. Il terzino francese era stato costretto a uscire nel match contro l'Espanyol per un problema muscolare. Gli esami avevano evidenziato un una lesione al tendine del muscolo retto femorale della gamba destra, ma ora la diagnosi dell'infortunio sarebbe peggiorata di molto. Secondo quanto riportato da Cope, oltre alla lesione ci sarebbe anche una separazione ossea che metterebbe a rischio la carriera del francese a soli 30 anni.