MotoGp: Bezzecchi verso Le Mans, Concentrato su me stesso, non su altri

07 Mag 2026 - 15:11

Le Mans "è una pista molto bella, che sembra più facile di quello che è in realtà a vederla da fuori: è molto tosta, ci sono tanti dettagli che fanno la differenza. Ci sono delle belle staccatone e quindi bisogna cercare di essere a posto, in frenata soprattutto. Il meteo gioca sempre le sue carte, perché comunque cambia spesso, è freschino e quindi bisogna cercare di riuscire ad adattarsi velocemente. Però in generale è un bellissimo weekend, dove il tifo è fotonico e i francesi sono super appassionati, sono tantissimi e c'è molto calore". Così Marco Bezzecchi, pilota Aprilia, parlando ai microfoni di Sky Sport in vista del Gran Premio di Francia del Mondiale MotoGp. La storia delle prime quattro gare ha detto che Bezzecchi è fenomenale in gara e meno nella Sprint. "Semplicemente ho fatto più errori. In Thailandia e in America ho fatto due scivolate. Quello di Jerez è sicuramente un altro errore, anche se un po' diverso. In ogni caso rimane un errore - ha aggiunto - perché comunque nel momento che sono caduto dopo il flag-to-flag ero ottavo, quindi qualche punticino l'avrei portato a casa. Non so se avrei potuto finire ottavo, magari mi avrebbero potuto passare o avrei potuto io passare qualcuno. Con i 'se' e con i 'ma' fai poco. In ogni caso sono stati più errori, quindi bisogna cercare di sistemare quello". Sugli equilibri di questo Gran Premio. "Non lo so, onestamente non è una cosa che guardo tanto. Cerco di concentrarmi più su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Al momento io cerco di fare il meglio che riesco, poi gli altri faranno lo stesso", ha concluso Bezzecchi.

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