Real Madrid nel caos: nuova rissa Valverde-Tchouaméni, l’uruguaiano in ospedale

Fonti interne allo spogliatoio Blancos hanno riferito al quotidiano spagnolo che Valverde si è rifiutato di stringere la mano al compagno prima dell'allenamento mattutino, che è stato dunque segnato da una grande tensione. Gli animi si sono poi scaldati al rientro negli spogliatoi quando i due si sono scontrati fisicamente. Come riporta Marca, durante lo scontro Valverde ha subito un colpo, in maniera involontaria e non causata da Tchouaméni, che gli ha provocato una ferita e lo ha costretto ad andare in ospedale.