Real Madrid nel caos: nuova rissa Valverde-Tchouaméni, l’uruguaiano in ospedale
A pochi giorni dal Clasico che può decidere la Liga lo spogliatoio Blancos è una polveriera
© IPA
Lo spogliatoio del Real Madrid è ormai una vera e propria polveriera. Protagonisti dell'ennesimo scontro sono stati Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni che, dopo essere già venuti alle mani ieri 7 maggio, oggi hanno replicato. Secondo quanto riporta Marca, le conseguenze del secondo "round" sarebbero state però ben più gravi: l'uruguaiano sarebbe stato infatti costretto a ricorrere alle cure mediche e al trasferimento in pronto soccorso.
Fonti interne allo spogliatoio Blancos hanno riferito al quotidiano spagnolo che Valverde si è rifiutato di stringere la mano al compagno prima dell'allenamento mattutino, che è stato dunque segnato da una grande tensione. Gli animi si sono poi scaldati al rientro negli spogliatoi quando i due si sono scontrati fisicamente. Come riporta Marca, durante lo scontro Valverde ha subito un colpo, in maniera involontaria e non causata da Tchouaméni, che gli ha provocato una ferita e lo ha costretto ad andare in ospedale.
La gravità dell'accaduto ha portato sia a una riunione d’emergenza a cui hanno partecipato tutti i giocatori e il direttore generale José Ángel Sánchez, sia all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'uruguaiano e del francese. Domenica 10 c'è il Clasico (in diretta su Rete 4 alle 21) che potrebbe assegnare il titolo al Barcellona, ma in questo momento il Real sembra avere problemi più importanti da risolvere.