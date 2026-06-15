Rafa Mir condannato a otto anni e sei mesi per violenza sessuale

Il 1° settembre 2021 l'allora giocatore del Valencia aveva incontrato una 21enne in una discoteca e, al termine della serata, l'aveva invitata a casa. Con loro c'erano un'amica della ragazza e due amici del calciatore. Secondo la testimonianza della ragazza durante il processo che si è tenuto lo scorso 28 maggio, Mir avrebbe iniziato a baciarla e a toccarla senza il suo consenso, gettandola anche in piscina contro la sua volontà. Nonostante i continui rifiuti della giovane, il calciatore avrebbe continuato, con la giovane che sarebbe scappata dalla casa con l'amica, facendosi venire a prendere dal padre e portare in ospedale per una visita. Mir, all'epoca dei fatti 24enne, ha smentito il racconto della 21enne, affermando che ci sarebbe sempre stato il consenso. Il pubblico ministero aveva chiesto per il calciatore 10 anni e mezzo di prigione. Ora presenterà ricorso con i suoi legali.