Rafa Mir condannato a otto anni e sei mesi per violenza sessuale

Il Tribunale provinciale di Valencia ha condannato l'attaccante dell'Elche Rafa Mir a otto anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale e lesioni personali. La sentenza prevede inoltre il divieto di avvicinamento alla vittima a meno di 500 metri per 10 anni e un risarcimento complessivo di 64 mila euro nei suoi confronti.
Che cos'era successo?
Il 1° settembre 2021 l'allora giocatore del Valencia aveva incontrato una 21enne in una discoteca e, al termine della serata, l'aveva invitata a casa. Con loro c'erano un'amica della ragazza e due amici del calciatore. Secondo la testimonianza della ragazza durante il processo che si è tenuto lo scorso 28 maggio, Mir avrebbe iniziato a baciarla e a toccarla senza il suo consenso, gettandola anche in piscina contro la sua volontà. Nonostante i continui rifiuti della giovane, il calciatore avrebbe continuato, con la giovane che sarebbe scappata dalla casa con l'amica, facendosi venire a prendere dal padre e portare in ospedale per una visita. Mir, all'epoca dei fatti 24enne, ha smentito il racconto della 21enne, affermando che ci sarebbe sempre stato il consenso. Il pubblico ministero aveva chiesto per il calciatore 10 anni e mezzo di prigione. Ora presenterà ricorso con i suoi legali.
Chi è Rafa Mir?
Ventinove anni il prossimo 18 giugno, Mir cresce nelle giovani di Barcellona, Real Murcia e Valencia. Con i giallorossi esordisce in prima squadra in Champions nel 2015 contro lo Zenit San Pietroburgo. Nel 2018 passa al Wolverhampton, che negli anni seguenti lo cede in prestito a Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca. Nell'agosto 2021 passa al Siviglia, mentre nella stagione 2024-25 torna in prestito al Valencia. Questa stagione ha giocato 27 partite segnando otto gol con l'Elche in Liga. La società biancoverde non ha esercitato il diritto di riscatto e Mir tornerà formalmente al Siviglia, con cui ha un contratto fino al 2027, in attesa dell'esito del ricorso.