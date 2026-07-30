IL CASO

La Concacaf sta con la Uefa: "no" ai fondi privati voluti dalla Fifa e da Infantino

"Il futuro del calcio e il Mondiale devono rimanere nelle mani della nostra famiglia calcistica", scrive la conferazione del Nordamerica, Centroamerica e Caraibi

30 Lug 2026 - 22:21
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Anche la Concacaf si schiera con la Uefa nella battaglia contro la Fifa per la questione fondi. Se la Uefa è pronta a boicottare le competizioni Fifa, Mondiale compreso, la confederazione del Nordamerica, Centroamerica e dei Caraibi rifiuta le proposte di Gianni Infantino. Una presa di posizione che segue quella europea, ma che se vogliamo è ancora più emblematica: a poche settimane di distanza dai Mondiali ospitati tra Stati Uniti, Canada e Messico, tre delle principali nazionali della Concacaf, la confederazione "volta le spalle" allo stesso presidente Fifa. 

In una nota diffusa in serata, la Concacaf ha reso noto di essersi riunita (con le sue 41 federazioni affiliate) nella giornata di giovedì, proprio come la Uefa, per discutere della proposta della Fifa. "No" al Fifa Forward Enterprise e a cedere quote della Coppa del Mondo FIFA a investitori privati.

Le federazioni hanno espresso "profonda preoccupazione per la mancanza di un regolare iter decisionale relativo alla proposta, per la scadenza artificialmente breve imposta e per l’assenza di qualsiasi revisione o approvazione da parte degli organi di governo competenti della Fifa". Sototlineando la "necessità di una maggiore trasparenza e di una governance adeguata". 

Per tutti questi motivi, la Concacaf ha respinto la proposta e "incaricato i proprio membri del Consiglio della Fifa di dare istruzioni al Presidente della FIFA affinché garantisca che ogni questione segua i corretti processi di governance attraverso il personale e il Consiglio della Fifa, in conformità con lo Statuto della Fifa. Attraverso queste azioni, la Concacaf ribadisce che il futuro del calcio — e il suo asset più prezioso (il Mondiale, ndr) — deve rimanere nelle mani della nostra famiglia calcistica". 

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