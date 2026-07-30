La Concacaf sta con la Uefa: "no" ai fondi privati voluti dalla Fifa e da Infantino

Anche la Concacaf si schiera con la Uefa nella battaglia contro la Fifa per la questione fondi. Se la Uefa è pronta a boicottare le competizioni Fifa, Mondiale compreso, la confederazione del Nordamerica, Centroamerica e dei Caraibi rifiuta le proposte di Gianni Infantino. Una presa di posizione che segue quella europea, ma che se vogliamo è ancora più emblematica: a poche settimane di distanza dai Mondiali ospitati tra Stati Uniti, Canada e Messico, tre delle principali nazionali della Concacaf, la confederazione "volta le spalle" allo stesso presidente Fifa.