Tennis, Wta Washington: Errani-Martinez eliminate nel doppio

30 Lug 2026 - 22:45
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Disco rosso per Sara Errani e Nicole Melichar Martinez nei quarti di finale del "Mubadala Citi DC Open" (WTA 500 - montepremi 1.637.982 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park (combined con un ATP 500) a Washington, la capitale degli Stati Uniti. L'azzurra (n.10 nel ranking di specialità) e la statunitense (n.11), prime favorite del seeding, dopo aver lasciato un game soltanto all'esordio alla britannica Boulter e alla russa Iatcenko (rispettivamente, n.296 e n.189 WTA in doppio), nei quarti hanno ceduto per 1-6, 7-6(3), 12-10, in quasi un'ora e tre quarti di gioco, alla slovena Andreja Klepac ed alla giapponese Makoto Ninomiya (n.89 WTA e n.83 WTA), al loro primo torneo insieme. 

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