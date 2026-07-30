Pugilato: la federazione internazionale elimina le restrizioni per gli atleti russi

30 Lug 2026 - 23:17
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Un'altra federazione internazionale, quella del pugilato (World Boxing) ha deciso di revocare in toto le sanzioni agli atleti russi, consentendo loro di competere sotto la bandiera del Paese e con l'esecuzione dell'inno nazionale. Esclusi dallo sport mondiale in seguito all'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022, gli atleti russi e bielorussi sono stati gradualmente reintegrati in alcune discipline sportive con lo status di neutrali, come ha fatto la federazione pugilistica internazionale lo scorso aprile. All'inizio di luglio, il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha annunciato la revoca della sospensione del Comitato olimpico russo e l'allentamento di alcune delle restrizioni imposte agli atleti russi, che ora potranno tentare di qualificarsi per i Giochi di Los Angeles 2028. "Il comitato esecutivo ha accettato la proposta che gli atleti russi partecipino ora alle competizioni di World Boxing come i pugili di ogni altra federazione nazionale - si legge in una nota -. Tuttavia, monitorerà rigorosamente il comportamento delle delegazioni russe durante gli eventi, nonché il rispetto dei protocolli antidoping". Fondata nel 2023 dal kazako Gennady Golovkin, World Boxing è attualmente riconosciuta dal Cio come l'organo di governo mondiale di questo sport. 

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