Milan, per André manca l'ultimo sì: il profilo del brasiliano e l'intreccio con Fofana
La trattativa con il Corinthians è alla battute finali: pronto un contratto fino al 2031
17 milioni di euro. Tanto il Milan ha deciso di spendere per assicurarsi il brasiliano André, virtualmente il primo acquisto rossonero della prossima estate. Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori conferme dal Brasile: la trattativa con il Corinthians è alle battute finali. L'ultima parola spetterà al numero uno del club verdeoro, Osmar Stabile, come confermato anche dal ds dei brasiliani: "L'offerta c'è, la Juventus non lo ha mai cercato - le parole di Marcelo Paz -. Tutti sanno che dobbiamo vendere alcuni calciatori. Dobbiamo far quadrare i conti, spero che i tifosi capiscano. La decisione definitiva verrà presa dal presidente". Presidente che deve però fare i conti con l'allenatore Dorival Junior, decisamente infastidito dall'idea di perdere il centrocampista a stagione in corso. La sensazione però è che la trattativa andrà in porto.
Classe 2006, André è cresciuto nel Corinthians: in questa stagione, nel campionato Paulista, ha collezionato 8 presenze siglando 2 gol. Ma quali sono le sue caratteristiche? In tanti lo assimilano al milanista Fofana per la capacità di aggredire alto, di inserirsi in area di rigore e per la sua dinamicità. Insomma, il classico centrocampista box-to-box ma decisamente più tecnico rispetto al francese arrivato a Milano nell'agosto del 2024. Senza dimenticare la maggiore propensione al gol e l'ampio margine di crescita del 19enne che potrà contare sull'esperienza di Allegri nell'adattamento al calcio italiano.
A fargli spazio in rosa potrebbe essere, ironia della sorte, lo stesso Youssouf Fofana, non centrale nel progetto del Milan e cercato in inverno da diversi club esteri. Per raggiungere Milano André dovrebbe rinunciare al 30% del cartellino di sua proprietà mettendo la firma su un contratto fino al 2031. Per lui il Milan ha deciso di spendere 15 milioni di euro più 2 di bonus: un investimento non banale per un club che spesso nella sua storia ha pescato proprio dal Brasile.