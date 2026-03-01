Milan, per André manca l'ultimo sì: il profilo del brasiliano e l'intreccio con Fofana

17 milioni di euro. Tanto il Milan ha deciso di spendere per assicurarsi il brasiliano André, virtualmente il primo acquisto rossonero della prossima estate. Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori conferme dal Brasile: la trattativa con il Corinthians è alle battute finali. L'ultima parola spetterà al numero uno del club verdeoro, Osmar Stabile, come confermato anche dal ds dei brasiliani: "L'offerta c'è, la Juventus non lo ha mai cercato - le parole di Marcelo Paz -. Tutti sanno che dobbiamo vendere alcuni calciatori. Dobbiamo far quadrare i conti, spero che i tifosi capiscano. La decisione definitiva verrà presa dal presidente". Presidente che deve però fare i conti con l'allenatore Dorival Junior, decisamente infastidito dall'idea di perdere il centrocampista a stagione in corso. La sensazione però è che la trattativa andrà in porto.