MANOVRE ROSSONERE

Milan, per André manca l'ultimo sì: il profilo del brasiliano e l'intreccio con Fofana

La trattativa con il Corinthians è alla battute finali: pronto un contratto fino al 2031  

01 Mar 2026 - 12:10
videovideo

17 milioni di euro. Tanto il Milan ha deciso di spendere per assicurarsi il brasiliano André, virtualmente il primo acquisto rossonero della prossima estate. Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori conferme dal Brasile: la trattativa con il Corinthians è alle battute finali. L'ultima parola spetterà al numero uno del club verdeoro, Osmar Stabile, come confermato anche dal ds dei brasiliani: "L'offerta c'è, la Juventus non lo ha mai cercato - le parole di Marcelo Paz -. Tutti sanno che dobbiamo vendere alcuni calciatori. Dobbiamo far quadrare i conti, spero che i tifosi capiscano. La decisione definitiva verrà presa dal presidente". Presidente che deve però fare i conti con l'allenatore Dorival Junior, decisamente infastidito dall'idea di perdere il centrocampista a stagione in corso. La sensazione però è che la trattativa andrà in porto.

Classe 2006, André è cresciuto nel Corinthians: in questa stagione, nel campionato Paulista, ha collezionato 8 presenze siglando 2 gol. Ma quali sono le sue caratteristiche? In tanti lo assimilano al milanista Fofana per la capacità di aggredire alto, di inserirsi in area di rigore e per la sua dinamicità. Insomma, il classico centrocampista box-to-box ma decisamente più tecnico rispetto al francese arrivato a Milano nell'agosto del 2024. Senza dimenticare la maggiore propensione al gol e l'ampio margine di crescita del 19enne che potrà contare sull'esperienza di Allegri nell'adattamento al calcio italiano.

Leggi anche
Sethou Guirassy

Milan, riparte la caccia al numero 9: tre nomi sul tavolo di Tare

A fargli spazio in rosa potrebbe essere, ironia della sorte, lo stesso Youssouf Fofana, non centrale nel progetto del Milan e cercato in inverno da diversi club esteri. Per raggiungere Milano André dovrebbe rinunciare al 30% del cartellino di sua proprietà mettendo la firma su un contratto fino al 2031. Per lui il Milan ha deciso di spendere 15 milioni di euro più 2 di bonus: un investimento non banale per un club che spesso nella sua storia ha pescato proprio dal Brasile.

milan
brasile
tare

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Milan

Sethou Guirassy

Milan, riparte la caccia al numero 9: tre nomi sul tavolo di Tare

Modric come Maignan: a Milanello tutti tifano per il rinnovo del croato

Milan tra presente e futuro: il riscatto di Fullkrug è in bilico, i nomi per l'attacco

Pierre Kalulu - riscattato dalla Juve per 14 milioni di euro

Milan, il destino dei prestiti: la situazione caso per caso

Vlahovic-Lewandowski, destini incrociati: il Barça prenota Dusan ma il Milan...

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:33
Il Milan pensa al futuro: a un passo il centrocampista André del Corinthians, cifre e dettagli
13:29
Lazio, i tifosi sognano il ritorno di Simone Inzaghi
12:47
Cristiana Girelli lascia la Juve per gli Usa: "Non sto scappando"
12:27
Milan, il pallino di Tare resta Milinkovic-Savic. Ma...
11:03
Milan, colpo Karetsas: il piano di Moncada per il nuovo "mago" della trequarti