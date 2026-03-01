Snowboard: Bormolini vince a Krynica e guida la Coppa del Mondo
Il secondo gigante parallelo di Coppa del mondo di snowboaed a Krynica si tinge nuovamente d'azzurro, con Maurizio Bormolini ancora vincente, ventiquattro ore dopo, e Lucia Dalmasso splendida seconda. Il livignasco concede il bis nella seconda gara della tappa di Coppa nella località polacca e dopo il trionfo di ieri è ancora davanti a tutti tra le porte del gigante parallelo. Un successo che proietta l'azzurro ancor più al comando della classifica del circuito maggiore: per il trentaduenne del Centro Sportivo Esercito è la quarta vittoria stagionale, l'undicesima in carriera, sesta nel PGS. Un successo che Bormolini ha concretizzato vincendo il duello decisivo con il tedesco Stephan Baumeister, superato di 9 centesimi di secondo, al termine di un percorso che l'ha visto avere la meglio nell'ordine di Zan Kosir agli ottavi, di Tervel Zamfirov nei quarti e del campione olimpico Benjamin Karl in semifinale. "Ho provato solo a divertirmi e a godermi questa giornata - ha confessato a fine gara Bormolini - sono stato fortunato perchè tutto è andato nel migliore dei modi e ho centrato questa nuova vittoria". Si erano invece fermati nel pirmo turno Aaron March (contro il canadese Gaudet, nono posto finale) e Roland Fischnaller, dodicesimo e superato dallo stesso Zamfirov.
Sul podio femminile torna anche Lucia Dalmasso: poche settimane dopo il bronzo olimpico di Livigno, la bellunese è grande protagonista sin dal turno mattutino di qualificazione e festeggia così il nono podio complessivo della propria carriera individuale in Coppa del Mondo. La ventottenne di Falcade ha aperto il proprio tabellone finale superando l'altra bellunese Elisa Caffont (14esima) per poi primeggiare su Ladina Caviezel e garantirsi la big final contro Malena Zamfirova nella semifinale. Il duello decisivo con Sabine Payer vede l'austriaca avere la meglio per soli tre centesimi, con la stessa Zamfirova a chiudere in terza piazza. Out agli ottavi anche Jasmin Coratti, undicesima, ed Elisa Fava, tredicesima. La tappa polacca si completa quindi con Bormolini al comando della classifica generale con 720 punti davanti a Maarch (585) e Karl (566) mentre al femminile la giapponese Tsubaki Miki resta davanti a tutte con 808, seguita proprio dalle due azzurrre Caffont (708) e Dalmasso (642). Sabato prossimo in programma nella ceca Spindleruv Mlyn uno slalom parallelo.