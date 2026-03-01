Snowboard: Bormolini vince a Krynica e guida la Coppa del Mondo

Il secondo gigante parallelo di Coppa del mondo di snowboaed a Krynica si tinge nuovamente d'azzurro, con Maurizio Bormolini ancora vincente, ventiquattro ore dopo, e Lucia Dalmasso splendida seconda. Il livignasco concede il bis nella seconda gara della tappa di Coppa nella località polacca e dopo il trionfo di ieri è ancora davanti a tutti tra le porte del gigante parallelo. Un successo che proietta l'azzurro ancor più al comando della classifica del circuito maggiore: per il trentaduenne del Centro Sportivo Esercito è la quarta vittoria stagionale, l'undicesima in carriera, sesta nel PGS. Un successo che Bormolini ha concretizzato vincendo il duello decisivo con il tedesco Stephan Baumeister, superato di 9 centesimi di secondo, al termine di un percorso che l'ha visto avere la meglio nell'ordine di Zan Kosir agli ottavi, di Tervel Zamfirov nei quarti e del campione olimpico Benjamin Karl in semifinale. "Ho provato solo a divertirmi e a godermi questa giornata - ha confessato a fine gara Bormolini - sono stato fortunato perchè tutto è andato nel migliore dei modi e ho centrato questa nuova vittoria". Si erano invece fermati nel pirmo turno Aaron March (contro il canadese Gaudet, nono posto finale) e Roland Fischnaller, dodicesimo e superato dallo stesso Zamfirov.