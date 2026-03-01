Milan, Leao: "Tre punti importanti, ora derby da vita o morte per il Milan"

"Abbiamo un obiettivo che è di tornare in Champions. Questa partita era fondamentale per i tre punti". Così Rafa Leao commenta a Dazn la vittoria del Milan contro la Cremonese. Ora arriva il Derby. "Dovevamo finire bene la partita e vincere. Abbiamo vinto. Contro l'Inter sarà un'altra partita, non dico decisivo. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi - ha aggiunto - arriviamo lì con tutto il rispetto dell'Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti". Cos'è il Derby per Leao. "È una partita molto bella da giocare. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla 'sul personale', perché è una partita da vita o morte", ha concluso Leao.