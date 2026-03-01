Milan, Bartesaghi decisivo ma va ko: risentimento al flessore

Decisivo nel conquistarsi il corner da cui è scaturito il gol di Pavlovic nel corso di Cremonese-Milan, Davide Bartesaghi si è preso i complimenti di Allegri nel post-partita. "Bartesaghi è stato straordinario, diciamo che è uscito nel momento giusto. Così è entrato Estupinan che ha dato la palla gol. Il merito di questa vittoria è tutto suo" le parole del tecnico toscano a Dazn". Il terzino cresciuto nelle giovanili rossoneri è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico, esattamente per un risentimento al flessore della coscia destra.