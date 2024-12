Mbappé, voglia di riscatto: "Ho toccato il fondo, nessuno si pentirà del mio acquisto"

Le aspettative erano altissime ma, complici anche i problemi del Real Madrid, ha reso ad altissimo livello solo a intermittenza. Parliamo di Kylian Mbappé, fortemente voluto da Florentino Perez in Blancos in quello che è stato il trasferimento dell'anno sul mercato. Il francese, a lungo protagonista sui giornali anche per motivi extra-campo, alza il tiro e ripone grandi promesse nel 2025: "Nessuno si pentirà del mio acquisto".