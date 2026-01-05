Logo SportMediaset

Crans-Montana, Goggia: "Non vedo una connessione sci-discoteche"

05 Gen 2026 - 10:17
© Getty Images

© Getty Images

"Crans-Montana è stato un evento terribile per quei ragazzi e per chi si porterà dentro il dolore per tutta la vita. Ho letto dei problemi di sicurezza, ma non sono la persona più adatta per commentare. Non vedo una connessione fra sci e discoteche. Questi ragazzi andavano a divertirsi a Capodanno, come milioni di ragazzi nel mondo...". Così Sofia Goggia nel corso di una intervista al Corriere della Sera, a proposito della strage di Capodanno nella località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, sede l'anno prossimo dei Mondiali di sci alpino.

