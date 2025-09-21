Logo SportMediaset
Liga: l’Atletico si inceppa anche a Maiorca, solo 1-1 e -9 dal Real Madrid

Il Cholo mastica amaro: Muriqi pareggia il gol di Gallagher, dopo il rigore sbagliato da Julian Alvarez e il rosso a Sørloth

21 Set 2025 - 18:22
© Getty Images

© Getty Images

Nemmeno la 5ª giornata di Liga restituisce il sorriso all’Atletico Madrid. Dopo la sconfitta rimediata in Champions League a Liverpool, i Colchoneros pareggiano infatti 1-1 a Maiorca, in una gara che vede la squadra di Raspadori e Ruggeri commettere troppi errori. Roman para un rigore a Julian Alvarez (14’), mentre Sørloth viene espulso (73’) e Muriqi (85’) pareggia l’iniziale vantaggio di Gallagher (79’). È 1-1 anche tra Rayo Vallecano e Celta Vigo.

MAIORCA-ATLETICO MADRID 1-1
Reduce dal ko contro il Liverpool in Champions, l’Atletico Madrid fa visita al Maiorca in Liga. Il Cholo Simeone ritrova Julian Alvarez in attacco e al suo fianco schiera titolare ancora una volta Giacomo Raspadori, facendo riposare inizialmente Griezmann. A centrocampo è invece presente sempre dal 1’ l’ex Juventus Nico Gonzalez. Pronti, via e proprio Raspadori va a centimetri dal realizzare un autentico capolavoro: l’ex Napoli dipinge un calcio d’angolo perfetto sul secondo palo, ma un attento Roman gli nega la gioia del gol olimpico. Sempre il portiere spagnolo riesce poi ad allungarsi sulla conclusione di Barrios al 7’, deviando il pallone sul palo. Il gesto tecnico più bello Roman lo produce però al 14’, quando para il calcio di rigore tirato da Julian Alvarez. Il primo tempo va quindi in archivio sullo 0-0, con Roman che si rende nuovamente protagonista al 54’ sul tentativo di Giuliano. L’Atleti non riesce a sbloccarsi e, allora, il Cholo cambia il duo d’attacco, inserendo Griezmann e Sørloth al 63’. La partita del norvegese dura però soltanto dieci minuti, visto che al 73’ compie un brutto fallo in gamba tesa su Raillo e viene espulso (dopo richiamo del Var). I Colchoneros sono costretti allora a chiudere in dieci contro undici, con Simeone che chiama sul rettangolo di gioco l’ex Atalanta Matteo Ruggeri. Il Madrid è in difficoltà, ma al 79’ riesce a passare improvvisamente in vantaggio grazie a un lampo di Gallagher. A sopire però immediatamente la gioia dell’Atleti ci pensa l’ex Lazio Muriqi, con il colpo di testa che fissa l’1-1 finale all’85’. Il Maiorca sale così a 2 punti, mentre l’Atletico di porta solo a quota 6 (-9 dal Real Madrid capolista).

RAYO VALLECANO-CELTA VIGO 1-1
Il Campo de Futbol de Vallecas fa da cornice alla sfida tra Rayo Vallecano e Celta Vigo, partita che vede passare avanti in avvio di ripresa gli ospiti: Borja Iglesias timbra, infatti, l’1-0 al 49’ su assist di Javi Rueda. I padroni di casa però non ci stanno e al 65’ pareggiano i conti con Jorge de Frutos, innescato da Alvaro Garcia. Il match termina allora 1-1, risultato che porta entrambe le squadre a 5 punti in classifica (il Vigo però con una partita giocata in più).

