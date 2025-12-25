Logo SportMediaset

Calcio

Ferrieri Caputi fa la storia: è la miglior arbitra del 2025 secondo l'IFFHS

25 Dic 2025 - 14:19

L’arbitra italiana Maria Sole Ferrieri Caputi ha riscritto la storia del calcio femminile venendo ufficialmente proclamata IFFHS Women’s World Best Referee 2025. Secondo la prestigiosa classifica annuale curata dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, è lei la miglior direttrice di gara al mondo.

La Classifica e i Punteggi

Il successo della Ferrieri Caputi è arrivato al termine di un testa a testa avvincente, che l'ha vista interrompere un lungo dominio internazionale:

- 1° Posto: Maria Sole Ferrieri Caputi (Italia) con 97 punti.

- 2° Posto: Stéphanie Frappart (Francia), che ha totalizzato 93 punti (quattro in meno della vincitrice). La Frappart veniva da una striscia record di cinque vittorie consecutive (2019-2023).

- 3° Posto: Ivana Martincic, che completa il podio mondiale.

