Spagna scossa dall'incidente ferroviario a Toledo: i calciatori contro il Ministro dei Trasporti

La parte finale del testo conclude chiedendo di rendere conto dei disservizi e dei rischi legati ai trasporti. "Twitter non è il tuo lavoro, il tuo lavoro sono i trasporti pubblici, la sicurezza e rendere conto quando le cose vanno male: finora su questo sei stato un disastro", ha chiosato Llorente prima del repost di Carvajal e Courtois.