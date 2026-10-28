Spagna scossa dall'incidente ferroviario a Toledo: i calciatori contro il Ministro dei Trasporti

Incidente Toledo © italyphotopress
Marcos Llorente, esterno dell'Atletico Madrid, ha lanciato un duro attacco contro il ministro dei Trasporti spagnolo, Óscar Puente, a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi oggi a Toledo (almeno 39 morti). Il messaggio di Llorente ha trovato subito il sostegno dei colleghi Dani Carvajal (Getafe, ex capitano del Real) e Thibaut Courtois (Real Madrid), che hanno ricondiviso la pubblicazione sui propri profili.
La presa di posizione arriva dopo la collisione tra due treni nella zona di Urda, un evento che ha costretto all'interruzione della linea ad alta velocità tra Madrid e l'Andalusia e mobilitato i soccorsi. Il testo condiviso da LLorente mette nel mirino l'iperattività del rappresentante di governo sulle piattaforme digitali. "Caro Óscar Puente, non è ora che tu metta da parte Twitter e ti concentri sul lavoro per cui ti paghiamo?", si legge nelle prime righe dello sfogo pubblicato su Instagram.
Llorente ha poi sottolineato l'importanza della tutela dei cittadini quando si utilizzano le infrastrutture pubbliche. "Quando ci sono di mezzo vite umane, il minimo che si possa pretendere da un ministro dei Trasporti è responsabilità, serietà, sicurezza e rispetto", ha proseguito nella sua invettiva.
Il messaggio si allarga poi a una contestazione generale sui comportamenti dei rappresentanti delle istituzioni nei dibattiti online. "Siamo stufi di politici che sembrano più preoccupati di vincere discussioni sui social come se fossero ragazzini di 13 anni piuttosto che rispondere all'altezza delle proprie responsabilità", ha attaccato il giocatore.
La parte finale del testo conclude chiedendo di rendere conto dei disservizi e dei rischi legati ai trasporti. "Twitter non è il tuo lavoro, il tuo lavoro sono i trasporti pubblici, la sicurezza e rendere conto quando le cose vanno male: finora su questo sei stato un disastro", ha chiosato Llorente prima del repost di Carvajal e Courtois.