Liga, Barcellona-Real Madrid 1-2: Mbappé decide il Clasico con una doppietta

L’intensità dei Culers aumenta in avvio di ripresa, e poco dopo l’ora di gioco arriva il pareggio: sugli sviluppi di corner Pedri manda al bar un avversario e apparecchia per Raphinha, che dentro l’area firma l’1-1 con un sinistro micidiale al 61’. Il match sembra quasi essere indirizzato verso il pari, ma a tre minuti dal termine ecco il gol partita: numero di Bellingham a lanciare Camavinga, il francese entrato dalla panchina salta secco Cubarsí e appoggia per Mbappé, che a porta quasi spalancata firma il definitivo 2-1 all’87’ e riapre completamente il Campionato. Prima sconfitta del Barcellona, che resta fermo a 27, a +2 sull’Atletico Madrid secondo e a +3 sul Real, che rientra in corsa.