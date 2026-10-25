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Liga, Barcellona-Real Madrid 1-2: Mbappé decide il Clasico con una doppietta

I Blancos espugnano il Camp Nou e si rilanciano per il campionato. Ai Blaugrana non basta Raphinha

25 Ott 2026 - 23:34
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Un super Mbappé trascina il Real Madrid alla vittoria nel Clasico, nel decimo turno de LaLiga il Barcellona si arrende 2-1 al Camp Nou. Il francese apre le marcature al 41’ di rapina, poi al 61’ Raphinha pareggia i conti con un sinistro micidiale su assist di Pedri. Quando tutto lascia pensare al pari, Bellingham e Camavinga confezionano il raddoppio di Mbappé, che all’87’ riporta i Blancos a -3 dai rivali in classifica. 

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LA PARTITA

Riapre tutto il Real Madrid, nella decima giornata il Barcellona va ko 2-1 al Camp Nou nel primo Clasico della stagione. Buon avvio da parte dei blaugrana, che però non riescono a sfondare e devono limitarsi a cercare conclusioni dalla distanza più complesse. La prima occasione importante arriva sui piedi degli ospiti, con Mbappé che però non trova il bersaglio grosso alla mezzora. La sfida resta in bilico, ma al 41’ l’equilibrio si rompe: sgasata di Diomande sulla sinistra, pallone in mezzo e rimpallo favorevole per Mbappé, che di rapina da due passi buca Joan Garcia. La squadra di Flick prova a rispondere immediatamente con una fiammata di Yamal, ma al termine del primo tempo gli ospiti conducono per 1-0.

L’intensità dei Culers aumenta in avvio di ripresa, e poco dopo l’ora di gioco arriva il pareggio: sugli sviluppi di corner Pedri manda al bar un avversario e apparecchia per Raphinha, che dentro l’area firma l’1-1 con un sinistro micidiale al 61’. Il match sembra quasi essere indirizzato verso il pari, ma a tre minuti dal termine ecco il gol partita: numero di Bellingham a lanciare Camavinga, il francese entrato dalla panchina salta secco Cubarsí e appoggia per Mbappé, che a porta quasi spalancata firma il definitivo 2-1 all’87’ e riapre completamente il Campionato. Prima sconfitta del Barcellona, che resta fermo a 27, a +2 sull’Atletico Madrid secondo e a +3 sul Real, che rientra in corsa.  

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