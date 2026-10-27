Caso Julián Álvarez: il Barcellona multato dalla RFEF, ma la sanzione è un'inezia

Al centro della disputa c’è l'operato della dirigenza blaugrana, accusata di aver avviato contatti diretti e non autorizzati con l'attaccante argentino, legato all’Atletico da un contratto a lungo termine valido fino al giugno 2030. Secondo il Reglamento de Competiciones spagnolo, qualsiasi società intenzionata a trattare con un calciatore sotto tesseramento è tenuta a informare preventivamente e per iscritto il club proprietario del cartellino. L’Atletico, risentito per la violazione delle norme sui trasferimenti, si era rivolto anche alla FIFA, la quale ha però dichiarato la propria incompetenza in materia, lasciando la patata bollente alla giustizia sportiva iberica.