Liga: il Real Madrid regola l’Espanyol e resta in vetta a punteggio pieno

REAL MADRID-ESPANYOL 2-0

Il Real Madrid scende in campo al Bernabeu con la possibilità di fare 5 su 5 in campionato e continuare così a mettere pressione al Barcellona. L’avversario è però una delle squadre attualmente più in forma in Liga, ovvero l’Espanyol di Gonzalez, terzo a -2 proprio dai Blancos. La formazione di Xabi Alonso non si lascia però intimorire e al 22’ passa avanti con uno spettacolare gol di Militão: il brasiliano fa partire un gran destro da lontanissimo, realizzando una rete che lascia tutto il pubblico a bocca aperta. I padroni di casa chiudono dunque in vantaggio il primo tempo, raddoppiando poi a inizio ripresa. Questa volta a colpire dalla distanza è Mbappé, che fa 5 gol in 5 giornate di Liga. Il palo ferma invece Vinicius al 66’, mentre nelle file dell’Espanyol prova a mettersi in mostra l’azzurro Luca Koleosho, soffocato però dalla difesa del Madrid. Nel finale c’è spazio anche per l’ingresso in campo di Jude Bellingham (89'), al suo debutto sotto la guida di Xabi Alonso. Il Real Madrid vince 2-0 e si porta a quota 15 punti, confermandosi in vetta solitaria alla Liga, con un momentaneo +5 sul Barcellona (in campo domenica col Getafe). A 10 punti rimane invece l’Espanyol.



GIRONA-LEVANTE 0-4

Girona e Levante si affrontano all’Estadio Municipal de Montilivi, dove i padroni di casa restano in dieci alla mezz’ora: l’ex Atletico Madrid Axel Witsel colleziona infatti due cartellini gialli in pochi minuti e viene espulso. Il Levante approfitta allora della superiorità numerica e al 43’ si porta avanti nel risultato con Etta Eyong, mentre il Girona rimane addirittura in nove al primo minuto del secondo tempo per il rosso diretto a Vitor Reis. Gli ospiti fanno fruttare allora i due uomini in più in campo e volano sul 2-0 al 49’ con Alvarez, chiudendo poi ogni discorso con Romero (70’) e Koyalipou (92'), per il 4-0 finale. Il Levante sale così a 4 punti, mentre il Girona resta ultimo con un solo punto.