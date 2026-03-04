Leao, c'è solo il Milan: Rafa tratta il rinnovo fino al 2030

Non siamo ancora alle strette di mano, ma anticipare così i tempi è un modo per lasciare l'ansia lontana e parlarsi serenamente. La nuova dirigenza, in questo senso, sta lavorando molto bene. E' riuscita a recuperare il rapporto con Maignan e arrivare a un accordo e sta provando a convincere anche Luka Modric a restare un anno ancora. E' un filo rossonero che lega il destino dei suoi leader, che parla di appartenenza e programmazione. Prima Maignan, poi Modric, ora Leao, costruendosi il futuro dalle fondamenta, la famosa linea centrale attorno alla quale nascono le squadre: portiere, regista, attaccante. Lo scudetto? Si vedrà. O meglio, il derby di domenica sera darà subito una grande risposta in tal senso. Ma nel futuro c'è il ritorno in Champions ed è un futuro in cui il Milan vuole confermare i suoi campioni. Leao è pronto a dire sì: basta parlarsi, trovare un accordo e stringersi la mano.