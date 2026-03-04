MILAN

Leao, c'è solo il Milan: Rafa tratta il rinnovo fino al 2030

Il portoghese e la società anticipano i tempi e sono pronti ad allungare di due stagioni l'attuale scadenza

04 Mar 2026 - 08:42
Il passato insegna, il futuro si può solo immaginare o, nel caso specifico, si può programmare per tempo. E allora ecco che il Milan e Rafa Leao si siedono attorno a un tavolo e parlano, questa volta senza gli affanni dell'ultimo, faticoso, rinnovo, e lavorano insieme a un prolungamento che conviene a tutti. Due anni per spostare più in là la scadenza dal giugno 2028 al giugno 2030, con logico adeguamento di uno stipendio che è già il più ricco di casa Milan e che dovrà servire a scoraggiare eventuali offerte dalla Premier League

Rafa oggi è un uomo diverso. Più maturo, anche se sempre discontinuo, e soprattutto molto legato al Milan. Si sente, ed è in qualche modo, un leader tecnico della squadra, un centro di gravità attorno al quale possono ancora ruotare le fortune del Diavolo. Ha cambiato ruolo, si è messo a disposizione, forse anche perdendo qualcosa in termini di qualità del suo gioco, ma non ha smesso di essere decisivo. Nove gol e due assist in 20 partite, dentro una stagione tormentata dal fastidio all'inguine che lo accompagna da tempo, e nel mirino un derby che vale tutto e la doppia cifra di reti

Non siamo ancora alle strette di mano, ma anticipare così i tempi è un modo per lasciare l'ansia lontana e parlarsi serenamente. La nuova dirigenza, in questo senso, sta lavorando molto bene. E' riuscita a recuperare il rapporto con Maignan e arrivare a un accordo e sta provando a convincere anche Luka Modric a restare un anno ancora. E' un filo rossonero che lega il destino dei suoi leader, che parla di appartenenza e programmazione. Prima Maignan, poi Modric, ora Leao, costruendosi il futuro dalle fondamenta, la famosa linea centrale attorno alla quale nascono le squadre: portiere, regista, attaccante. Lo scudetto? Si vedrà. O meglio, il derby di domenica sera darà subito una grande risposta in tal senso. Ma nel futuro c'è il ritorno in Champions ed è un futuro in cui il Milan vuole confermare i suoi campioni. Leao è pronto a dire sì: basta parlarsi, trovare un accordo e stringersi la mano. 

