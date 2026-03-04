Inter, ecco perché il pareggio di Como è molto più importante di quanto possa sembrare

Punto primo: è stata gestita bene un’emergenza inedita, quella dell’attacco. Mai in stagione l’Inter si era trovata con due attaccanti indisponibili su quattro. Intelligente la scelta di Chivu, che non ha utilizzato Pio Esposito e Thuram insieme ma li ha alternati. I due si sono anche dati da fare, ma soli contro tutti è davvero complicato. Per la seconda volta nella stagione italiana, l’Inter non ha segnato dei gol (in Champions è successo solo con il Liverpool a San Siro) ma in questo modo sia Pio che Marcus hanno conservato un po’ di energie: i due saranno la coppia d’attacco domenica nel derby.