SPAGNA

Liga: il Barcellona e Raphinha sono implacabili, tripletta al Siviglia e Real Madrid a -6

I blaugrana si confermano l’unica squadra a punteggio pieno: 7 su 7 in campionato. Domenica il derby di Madrid su Mediaset 

19 Set 2026 - 23:01
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Il Barcellona è un rullo compressore. I Blaugrana si impongono 3-1 in casa del Siviglia nel 7º turno di Liga e mandano un messaggio forte e chiaro al Real Madrid, spedito a -6: starà alla squadra di Mourinho rispondere domenica nel derby contro l’Atletico del Cholo al Metropolitano, gara trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 20 alle ore 16:15. Grazie alla tripletta di un devastante Raphinha (già 12 i suoi gol in campionato), Flick resta l’unico a punteggio pieno in classifica.

SIVIGLIA-BARCELLONA 1-3
Il Barcellona fa tappa al Sanchez Pizjuan per il match contro il Siviglia e si rende pericoloso già al 7’, quando Yamal colpisce il palo con un gran sinistro: provvidenziale è il tocco di Vlachodimos, bravo ad allungare il tiro del fenomeno spagnolo sul legno. I padroni di casa tirano un sospiro di sollievo e al 19’ sono loro a trovare l’1-0: l’ex Milan Fofana si inserisce perfettamente in area e inzucca in rete il cross di Correia, battendo Livakovic sul primo palo. La reazione del Barça è però immediata: Raphinha danza sul pallone, manda a vuoto Sangante e firma l’1-1 al 22’. Sempre l’ex Leeds completa poi la doppietta personale al 52’, incornando alle spalle di Livakovic l’assist di Yamal, a dimostrazione di come si trovi ormai perfettamente a suo agio nel ruolo di punta. I Culers perdono quindi Christensen per infortunio (il danese esce in lacrime), mentre un indemoniato Raphinha sfiora il gol olimpico al 62’, colpendo il palo direttamente da calcio d’angolo. Non ancora a pancia piena, il brasiliano fa pure il 3-1 blaugrana al 69’, sigillando così la sua serata da assoluto protagonista con la seconda tripletta consecutiva, che lo porta già a quota 12 gol in 7 partite di questa Liga. A 21 punti sale invece il Barcellona, unica squadra ancora a punteggio pieno in campionato.

LE ALTRE PARTITE
Il Celta Vigo batte 5-0 il Racing Santander: in gol Gonzalez (rig. 32’), Moriba (42’), Roman (69’) e doppietta per Duran (78’ e 92’). L’Osasuna pareggia, invece, 1-1 contro il Rayo Vallecano: Camello (51’) risponde al vantaggio iniziale dell’ex Crotone Budimir (16’). È 0-0 in Athletic Bilbao-Alaves.
 

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