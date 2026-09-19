Liga: il Barcellona e Raphinha sono implacabili, tripletta al Siviglia e Real Madrid a -6

SIVIGLIA-BARCELLONA 1-3

Il Barcellona fa tappa al Sanchez Pizjuan per il match contro il Siviglia e si rende pericoloso già al 7’, quando Yamal colpisce il palo con un gran sinistro: provvidenziale è il tocco di Vlachodimos, bravo ad allungare il tiro del fenomeno spagnolo sul legno. I padroni di casa tirano un sospiro di sollievo e al 19’ sono loro a trovare l’1-0: l’ex Milan Fofana si inserisce perfettamente in area e inzucca in rete il cross di Correia, battendo Livakovic sul primo palo. La reazione del Barça è però immediata: Raphinha danza sul pallone, manda a vuoto Sangante e firma l’1-1 al 22’. Sempre l’ex Leeds completa poi la doppietta personale al 52’, incornando alle spalle di Livakovic l’assist di Yamal, a dimostrazione di come si trovi ormai perfettamente a suo agio nel ruolo di punta. I Culers perdono quindi Christensen per infortunio (il danese esce in lacrime), mentre un indemoniato Raphinha sfiora il gol olimpico al 62’, colpendo il palo direttamente da calcio d’angolo. Non ancora a pancia piena, il brasiliano fa pure il 3-1 blaugrana al 69’, sigillando così la sua serata da assoluto protagonista con la seconda tripletta consecutiva, che lo porta già a quota 12 gol in 7 partite di questa Liga. A 21 punti sale invece il Barcellona, unica squadra ancora a punteggio pieno in campionato.