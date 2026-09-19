Gattuso: "Abbiamo sofferto troppo nel primo tempo ma i ragazzi danno sempre tutto"

"Se mi godrò la classifica durante la pausa? La classifica in questo momento conta poco. Se vogliamo sorprendere dobbiamo fare le cose fatte bene. Abbiamo sbagliato tanto, abbiamo preso troppe imbucate, le distanze erano lunghissime. La classifica non va vista. Ora i ragazzi avranno 5 giorni di riposo e poi riprenderemo a lavorare - ha proseguito Gattuso - io vedo i ragazzi impegnarsi. Belahyane le prime settimane non ce la faceva e veniva in ufficio per chiedermi scusa. Io gli ho sempre detto: 'step by step. Tu non mollare'. Io vedo impegno e per me è una soddisfazione. A me fa piacere aiutare i ragazzi, basta che non veda gente lavativa, quella non mi piace. Se non c'erano questi casini io alla Lazio non sarei mai venuto. Io in passato fui vicino 2-3 volte ma ho sempre detto no a Lotito. Sapevo che c'erano casini e ho accettato per questo. Perché i ragazzi avevano voglia di lavorare e l'ho sentita. Ma ancora non ho fatto nulla. 13 punti? Sì, quindi -27 per stare tranquilli".