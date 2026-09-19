Serie A, Venezia-Lazio 0-2: Zaccagni e Noslin mandano Gattuso in vetta con Inter e Roma

LE STATISTICHE

La Lazio ha guadagnato 13 punti dopo cinque gare stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre).

La Lazio ha vinto quattro delle prime cinque sfide stagionali in Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 1934/35 e il 2008/09.

La Lazio ha vinto tre delle prime cinque sfide in questa Serie A senza subire reti, tanti successi con annesso clean sheet quanti quelli messi insieme nelle precedenti 18 nello scorso campionato.

La Lazio non manteneva la porta inviolata in almeno tre delle prime cinque sfide stagionali in Serie A dal 2006/07 con Delio Rossi allenatore (tre anche in quel caso).

La Lazio ha vinto tutte le prime tre trasferte stagionali di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2017/18, il 2002/03 e il 1972/73.

Dalla stagione del suo primo gol nella massima serie (dal 2019/20), Mattia Zaccagni è uno dei sette giocatori ad aver segnato in tutti gli ultimi otto campionati di Serie A, insieme a Giacomo Raspadori, Piotr Zielinski, Matteo Politano, Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoglu, e Nicolò Barella).

Mattia Zaccagni non segnava in Serie A dal 3 novembre 2025 contro il Cagliari all’Olimpico, mentre la sua ultima rete in trasferta risaliva al 29 settembre 2025, contro il Genoa. In generale, Zaccagni ha preso parte ad almeno un gol in tre sfide consecutive nella massima serie per la prima volta da febbraio 2025.

Sesto rigore trasformato da Mattia Zaccagni in Serie A, il primo da quello contro il Cagliari nel novembre 2024 all’Olimpico. In particolare però questo è solo il secondo segnato in trasferta, dopo quello contro il Sassuolo al MAPEI nel gennaio 2023.

Nuno Tavares ha fornito due assist nelle ultime quattro presenze in Serie A, dopo che non ne aveva servito nemmeno uno nelle 23 presenze nello scorso campionato. L’ultimo passaggio vincente fuori casa del classe 2000 risaliva al 2024, contro il Como al Sinigaglia, il 31 ottobre.

Manuel Lazzari ha raggiunto le 250 presenze in tutte le competizioni con la Lazio: dal suo esordio in biancoceleste (2019/20), solo Adam Marusic (283) ha collezionato più match ufficiali con la Lazio.

100 presenze per Gustav Isaksen con la Lazio in Serie A.

Primo rigore parato da Christos Mandas in Serie A. L’ultimo portiere straniero ad aver neutralizzato un rigore con la maglia della Lazio nella massima serie era stato Thomas Strakosha nel novembre 2019 contro il Lecce all’Olimpico; in trasferta, invece, sempre Strakosha aveva parato il rigore di Dybala contro la Juventus, nell’ottobre 2017.

Dopo quello parato da Edoardo Motta a Bologna lo scorso 22 marzo, questo è il secondo rigore consecutivo neutralizzato da un portiere della Lazio in Serie A: tanti quanti quelli parati nei precedenti 36 rigori affrontati dai biancocelesti nella massima serie.

John Yeboah ha sbagliato tre dei cinque rigori calciati con il Venezia tra Serie A e Serie B, inclusi i due più recenti. Questo infatti è il suo secondo errore consecutivo dopo quello contro lo Spezia in cadetteria, lo scorso 1 maggio al Picco.

Prima di John Yeboah, l’ultimo giocatore del Venezia ad aver sbagliato un rigore in Serie A era stato Joel Pohjanpalo contro l’Udinese, il 30 ottobre 2024, anche in quel caso al Penzo.

Il Venezia ha perso le prime cinque partite stagionali di Serie A solo per la terza volta, dopo il 2001/02 e il 1949/50.