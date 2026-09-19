Venezia, confronto Antonelli-proprietà sul futuro di Stroppa: "Io non mi esonererei"

"Se fossi la presidenza non manderei via l'allenatore - ha detto Stroppa dopo il ko con la Lazio - C'è un lavoro straordinario da fare, ma non decido io. Dipende dove andrà il giudizio se sui risultati o sul lavoro fatto in campo. La classifica non rispecchia il lavoro fatto dalla squadra - ha aggiunto l tecnico - Il primo tempo è stato eccezionale, la partita era stata preparata bene e interpretata meglio dai ragazzi. L'episodio del rigore per la Lazio ci ha messo la partita in salita ma la squadra ci ha creduto sempre contro una delle squadre più forti del campionato. Io non ho avvisaglie negative, ma è chiaro che i numeri sono disastrosi".