Liga, Simeone verso Atletico-Real: "Provo affetto per Mou, spero sia una bella sfida"

Atletico Madrid contro Real Madrid è anche Diego Simeone contro José Mourinho, una sfida nella sfida che va oltre la semplice partita di campionato. Domani alle 16.15, in diretta sul canale 20, quello che è successo prima e quello che succederà dopo non avrà alcuna significato. "Siamo abituati al fatto che la partita precedente non sia collegata al Clasico. Non capisco perché le nostre partite precedenti o le loro debbano avere a che fare con questa gara. Le caratteristiche delle due squadre sono queste: loro hanno una transizione più potente della nostra. A ogni pallone perso cercano quella soluzione con Mbappé e Vinicius. Da parte nostra, dobbiamo cercare di non perdere palloni, che è ciò in cui hanno dimostrato di essere più forti", ha detto il tecnico dei Colchoneros, che ritroverà il portoghese a 13 anni dal loro ultimo Clasico.