IL CLASICO SU CANALE 20

Liga, Simeone verso Atletico-Real: "Provo affetto per Mou, spero sia una bella sfida"

Il tecnico dei Colchoneros pronto per il derby di Madrid: "Non dobbiamo perdere palloni"

19 Set 2026 - 13:41
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Atletico Madrid contro Real Madrid è anche Diego Simeone contro José Mourinho, una sfida nella sfida che va oltre la semplice partita di campionato. Domani alle 16.15, in diretta sul canale 20, quello che è successo prima e quello che succederà dopo non avrà alcuna significato. "Siamo abituati al fatto che la partita precedente non sia collegata al Clasico. Non capisco perché le nostre partite precedenti o le loro debbano avere a che fare con questa gara. Le caratteristiche delle due squadre sono queste: loro hanno una transizione più potente della nostra. A ogni pallone perso cercano quella soluzione con Mbappé e Vinicius. Da parte nostra, dobbiamo cercare di non perdere palloni, che è ciò in cui hanno dimostrato di essere più forti", ha detto il tecnico dei Colchoneros, che ritroverà il portoghese a 13 anni dal loro ultimo Clasico.

Sul duello con Mourinho: "Mettermi a pensare a così tanti anni fa... Ho molta ammirazione per Mourinho. Lo ammiro. Lui sa l’affetto che provo per lui. Speriamo di competere come abbiamo fatto quando ci è capitato di affrontarci".

Capitolo Julian Alvarez: "Sarà con noi. Poi decideremo se partire dall’inizio o entrare a gara in corso".

Lookman? "È un calciatore che ha un profilo che non abbiamo molto. È quello che salta di più l’uomo nell’uno contro uno al limite dell’area. Abbiamo bisogno di lui, che giochi 60, 70 minuti o quello che sarà. Ci ha fatto molto bene da quando è arrivato e anche se il suo inizio di stagione non è quello che lui avrebbe voluto, abbiamo bisogno di lui".

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