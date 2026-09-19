Milan, gli ex continuano a brillare: Fofana gol al Barcellona, Atekhame fa volare il Lione

Continuano a brillare gli ex Milan ceduti in estate dal club rossonero. Dopo le reti dei vari Gimenez, Fullkrug e Nkunku, stasera è stato il turno di Youssouf Fofana, che con la maglia del Siviglia è andato in rete di testa con un inserimento sul primo palo portando in vantaggio i suoi nella sfida contro il Barcellona. Oltre al centrocampista francese in gol, con la maglia del Lione, anche Atekhame, che ha segnato la rete del 3-0 nella vittoria contro il Rennes che ha portato la squadra di Fonseca a -2 dalla vetta in Ligue 1.