Verso Atletico-Real, Mourinho: "Sempre più difficile sentire qualcosa di positivo su di noi... E sull'arbitro..."

"Il Real Madrid non può essere paragonato a nessuno ed è per questo che non intendo paragonarmi a nessuno. Parlo di noi e lo faccio senza esitazione, dei nostri problemi e dei nostri punti di forza. Anche se sta diventando sempre più difficile sentire qualcosa di positivo sul Real Madrid. Ma continuiamo il nostro lavoro con umiltà". Così José Mourinho alla vigilia del derby di Madrid contro l'Atletico (diretta domenica su Canale 20 dalle 16.15). "Questa squadra, oltre alla qualità, ha una forza di grande importanza, ovvero la forza del gruppo". Rispetto per il Cholo Simeone: "Lui sa cosa penso di lui. Il rispetto viene prima di tutto. Siamo rivali, ma siamo anche compagni d'armi. L'Atletico lotterà fino alla fine per il campionato". Sulla questione delle magliette dei tifosi del Ceuta, Mourinho si è limitato a dichiarare: "Parlo solo di calcio". E sull'arbitro: "È un po' strano che sapessimo già da una settimana chi avrebbe arbitrato domani. Preferisco dire che se è stato designato, è perché è qualificato. Ha sufficiente esperienza per una partita di questa portata emotiva. Non mi piace parlare degli arbitri prima della partita. Vedremo dopo. Ma fino ad allora, ha la mia piena fiducia".