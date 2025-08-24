Liga: doppio Mbappé, il Real batte l'Oviedo. Villarreal a valanga, Valencia ko

Tre gol in Campionato per Mbappé, il Real Madrid piega il Real Oviedo grazie alla doppietta del francese e al gol di Vinicius. Nelle prime fasi di gara i Blancos faticano a trovare gli spazi, con i padroni di casa chiusi davanti alla loro area di rigore. Mastantuono e Guler cercano di innescare Mbappé, senza però incidere. A pochi minuti dall’intervallo, ecco la giocata (al limite) che cambia la partita: intervento di Tchouameni per recuperare palla, Guler imbuca alla perfezione per il destro chirurgico di Mbappé, per l’1-0 al 37’. Dopo la pausa la squadra di Paunovic scende in campo con più coraggio, con il Real che sembra avere energie. Sibo va ad un passo dal clamoroso pareggio colpendo il palo all’81’, e tre minuti più tardi gli uomini di Xabi Alonso mettono in ghiaccio il match: Vinicius (entrato dalla panchina) ruba palla in trequarti e apparecchia per il destro secco di Mbappé, che chiude i conti per il 2-0. Nel finale c’è gloria anche per Vinicius, che al 93’ piazza il tris con il destro preciso su invenzione di Brahim Diaz. Il Real Madrid tiene il passo del Barcellona e sale a 6 punti, ancora fermo a 0 il Real Oviedo.