Liga: doppio Mbappé, il Real batte l'Oviedo. Villarreal a valanga, Valencia ko

I Blancos vincono 3-0 grazie al francese e a Vinicius: 5-0 dei sottomarini gialli con tripletta di Buchanan
Il Real Madrid continua a tenere il passo del Barcellona: i Blancos nella seconda giornata di Liga piegano il Real Oviedo 3-0 grazie alla doppietta del solito Kylian Mbappé (37’ e 83’) e alla rete di Vinicius nel finale (93’). Esagerato il Villarreal, che stende il Girona 5-0 trascinato dalla tripletta dell’ex Inter Buchanan (oltre ai gol di Pepé e Marin). Valencia ko 1-0 con l’Osasuna, la Sociedad riprende l’Espanyol da 0-2 a 2-2.
REAL OVIEDO-REAL MADRID 0-3
Tre gol in Campionato per Mbappé, il Real Madrid piega il Real Oviedo grazie alla doppietta del francese e al gol di Vinicius. Nelle prime fasi di gara i Blancos faticano a trovare gli spazi, con i padroni di casa chiusi davanti alla loro area di rigore. Mastantuono e Guler cercano di innescare Mbappé, senza però incidere. A pochi minuti dall’intervallo, ecco la giocata (al limite) che cambia la partita: intervento di Tchouameni per recuperare palla, Guler imbuca alla perfezione per il destro chirurgico di Mbappé, per l’1-0 al 37’. Dopo la pausa la squadra di Paunovic scende in campo con più coraggio, con il Real che sembra avere energie. Sibo va ad un passo dal clamoroso pareggio colpendo il palo all’81’, e tre minuti più tardi gli uomini di Xabi Alonso mettono in ghiaccio il match: Vinicius (entrato dalla panchina) ruba palla in trequarti e apparecchia per il destro secco di Mbappé, che chiude i conti per il 2-0. Nel finale c’è gloria anche per Vinicius, che al 93’ piazza il tris con il destro preciso su invenzione di Brahim Diaz. Il Real Madrid tiene il passo del Barcellona e sale a 6 punti, ancora fermo a 0 il Real Oviedo.
VILLARREAL-GIRONA 5-0
Vola il Villarreal, a punteggio pieno dopo due giornate grazie al super 5-0 rifilato al Girona. Le cose si mettono subito bene per i sottomarini gialli, che al 7’ stappano la partita con l’ex Arsenal Pepé. Passano nove minuti ed ecco il raddoppio dei padroni di casa: Mourino inventa per il 2-0 dell’ex Inter Buchanan, che dà inizio al suo show. Il canadese cala anche il poker al 28’, tre minuti dopo il tris dell’ex Napoli Rafa Marin. Gli ospiti sono in totale balia dei padroni di casa, che rientrano negli spogliatoi sul 4-0. Nel secondo tempo le cose non cambiano, ma Buchanan decide di portarsi a casa il pallone: al 64’ Eyong confeziona l’assist per la tripletta del canadese, che chiude i conti. Il Villarreal sale a 6 punti, con 7 gol fatti e nessuna rete subita nelle prime due partite. Girona ultimo in classifica a 0 punti, in virtuù delle 8 reti incassate nelle prime due gare di Liga.
REAL SOCIEDAD-ESPANYOL 2-2
Si salva la Real Sociedad, che riprende l’Espanyol da 0-2 a 2-2. I padroni di casa vanno sotto dopo dieci minuti, con Fernandez che apparecchia per il vantaggio ospite di Milla. I baschi si mettono in moto per cercare il pari, ma nel recupero del primo tempo cadono nuovamente: calcio di rigore in favore dei catalani, trasformato da Puado al 46’. Dopo l’intervallo Francisco inserisce Oskarsson e la partita della Sociedad cambia: al 61’ Barrenetxea accorcia le distanze, poi sette minuti più tardi l’islandese sfrutta l’assist di Oyarzabal per pareggiare i conti. Nel finale i baschi provano anche a vincerla, senza però riuscirci. Secondo pareggio consecutivo per la Real Sociedad, che sale a due punti: l’Espanyol tocca quota 4, dopo la vittoria nella prima giornata.
OSASUNA-VALENCIA 1-0
Sconfitta per il Valencia, l’Osasuna vince 1-0 tra le mura casalinghe. Bastano nove minuti ad Ante Budimir per stappare la partita e portare in vantaggio i suoi. Gli ospiti sono già costretti ad inseguire, ma al 22’ piove sul bagnato per la squadra di Corberan: fallo da ultimo uomo di Gaya ed espulsione, con il Valencia che resta in inferiorità numerica. Nonostante l’uomo in più la formazione allenata da Lisci rischia, al 37’ Danjuma si divora il pari. Nella ripresa i ritmi sono decisamente più bassi, con gli ospiti che non riescono a rientrare in partita: l’Osasuna vince 1-0 e trova i primi 3 punti stagionali, Valencia fermo a 1 e ancora senza vittorie.
