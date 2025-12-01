Logo SportMediaset

Tennis
IL LUTTO

Tennis: morto a 92 anni Nicola Pietrangeli

Fu capitano nella storica Coppa Davis vinta nel 1976, due trionfi al Roland Garros

01 Dic 2025 - 09:54
Il tennis piange Nicola Pietrangeli, scomparso oggi all'età di 92 anni, unico azzurro inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale e primo italiano a vincere uno Slam. Ha trionfato due volte al Roland Garros, nel 1959 e 1960, anni in cui è stato indicato come numero 3 del mondo. Ha vinto due volte agli Internazionali d'Italia e ci complessivamente 48 titoli, ai quali si aggiungono la medaglia d'oro ai IV Giochi del Mediterraneo di Napoli nel 1963 (battendo lo spagnolo Manuel Santana) e quella di bronzo nel doppio insieme a Sirola.

Ha conquistato anche la medaglia di bronzo nel singolare maschile al torneo di esibizione di tennis ai Giochi Olimpici di Città del Messico nel 1968. "Se mi fossi allenato di più - ha detto -, avrei vinto di più ma mi sarei divertito di meno". Ancora oggi è il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Ha formato con Orlando Sirola la coppia più vincente di sempre nella manifestazione (34 successi in 42 partite) ma l'ha vinta solo da capitano, nel 1976. Nel luglio scorso il grande dolore per la morte del figlio più piccolo Giorgio: "Sarebbe stato giusto che venissi via io, non il contrario - raccontò in un'intervista al Corriere della Sera - Ho spesso raccontato che vorrei assistere al mio funerale. Non scherzo. Si terrà allo stadio Pietrangeli del Foro Italico. Tremila posti a sedere".

