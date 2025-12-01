Logo SportMediaset

Tennis
Addio a Nicola Pietrangeli

Da Fognini fino alla "sua" Lazio: sport e politica ricordano Pietrangeli

Via social molte personalità dello sport e della politica ricordano Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano scomparso oggi all'età di 92 anni

01 Dic 2025 - 10:42
Tra i tanti messaggi, c'è anche quello della Lazio, squadra per cui Pietrangeli tifava: "Ricordiamo Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e appassionato della nostra Lazio. Un campione che ha portato in alto l'Italia della racchetta e che ha sempre portato la Lazio nel cuore. Nel 1974 si allenava con la squadra che avrebbe conquistato lo Scudetto, condividendo passione, spirito e colori". 

nicola pietrangeli
tennis

