Da Fognini fino alla "sua" Lazio: sport e politica ricordano Pietrangeli

Tra i tanti messaggi, c'è anche quello della Lazio, squadra per cui Pietrangeli tifava: "Ricordiamo Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e appassionato della nostra Lazio. Un campione che ha portato in alto l'Italia della racchetta e che ha sempre portato la Lazio nel cuore. Nel 1974 si allenava con la squadra che avrebbe conquistato lo Scudetto, condividendo passione, spirito e colori".