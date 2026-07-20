Le pagelle di Piantanida: il vero Yamal è il fratellino, Paredes cambia sport

FERRAN TORRES 8,5
In Spagna dicono “A quien madruga, Dios lo ayuda”: Dio aiuta chi si alza presto. In realtà lo “squalo” si è alzato dal fondo della panchina dopo un’ora, ma gli spagnoli mangiano tardi e mica sarà un problema. Anzi, da buon ambientalista qual è, ha evitato che nel mare del mondiale galleggiasse un trionfo di plastica, come sarebbe stato quello dell’Argentina con zero tiri.
PAREDES 3
Entra per cambiare la partita, esce dallo stadio cambiando sport. Nei confronti della finale di un mondiale applica la stessa deturpazione artistica di un turista che si butta nella Fontana di Trevi per combattere il caldo. Altro che Daspo urbano e 500 euro di multa.
CUBARSI 9
Ecco la spiegazione all’8,5 di Ferran Torres. Ragazzi, il migliore in campo è il coetaneo di Yamal, poche storie. A 19 anni fa zero falli nella finale mondiale e, a differenza di qualcun altro, sto ragazzo è cresciuto nella falegnameria di famiglia, poi ha capito che in campo si fa un altro lavoro.
ENZO FERNANDEZ 4
È il voto senza commento di Spagna-Argentina.
YAMAL 6
Il suo talento calcistico, come il cervello umano non è mai spento, anche quando è a riposo. Riposo forzato dai malanni fisici in cui si è presentato al torneo. Però è oscurato, è oscurato dalla stella del fratellino Keyne, a differenza sua arrivato in condizioni fantastiche dopo un grande anno di asilo.
MESSI 5
Oggi Lionel è solo con le sue lacrime. E come scriveva Gabriel Garcia Marquez: “il segreto di una buona vecchiaia non è altro che un patto onesto con la solitudine”. Onesti, anche a 39 anni una palla in più potevano anche dargliela, visto che per restare aggrappato all’immortalità ha fatto più lui negli ultimi cinque minuti che i compagni in tutta la partita.