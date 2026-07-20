Le pagelle di Piantanida: il vero Yamal è il fratellino, Paredes cambia sport

FERRAN TORRES 8,5

In Spagna dicono “A quien madruga, Dios lo ayuda”: Dio aiuta chi si alza presto. In realtà lo “squalo” si è alzato dal fondo della panchina dopo un’ora, ma gli spagnoli mangiano tardi e mica sarà un problema. Anzi, da buon ambientalista qual è, ha evitato che nel mare del mondiale galleggiasse un trionfo di plastica, come sarebbe stato quello dell’Argentina con zero tiri.