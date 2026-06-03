Nico Paz e ora Dumfries: il doppio sgarbo dell'ex Mourinho all'Inter

Il suo ritorno sulla panchina del Real Madrid non è ancora ufficiale (domenica 7 sono in programma le elezioni presidenziali con il suo 'sponsor' Florentino Perez alla ricerca di una conferma che è praticamente sicura). Ma José Mourinho di fatto sta già facendo mercato per rafforzare i Blancos in vista della prossima stagione. Pronti via e lo Special One ha messo subito le cose in chiaro sulla questione Nico Paz: vuole che torni subito a Madrid, con buona pace del Como e di Cesc Fabregas, che sperava di tenerlo ancora con sé per giocare la prima storica Champions League per la squadra lariana. Il Real ha un diritto di riacquisto sul giocatore di nove milioni di euro e ha intenzione di esercitarlo, con l'attaccante argentino destinato a tornare ai Blancos dopo i due anni di prestito in Italia. Una mossa, quella di Mourinho, 'anti' Como, ma anche 'anti' Inter, che da tempo ha messo gli occhi sul giocatore. "Mi piace tantissimo Nico Paz. Per come gioca e per la persona che è - ha detto qualche settimana fa il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, scatenando l'ira di Fabregas - È sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. I grandi giocatori sono sicuramente richiesti dai grandi club".



E ora, ecco che arriva il secondo sgarbo di Mourinho alla sua ex squadra con il colpo Dumfries. Il portoghese e il Real Madrid hanno colto al volo la possibilità di arrivare all'esterno olandese con il pagamento della clausola di 25 milioni presente nel contratto, lasciando di fatto i nerazzurri con la fascia destra senza il titolare. Mou si fermerà qui? Nei giorni scorsi dalla Spagna è rimbalzata la notizia della volontà di Mourinho di portare a Madrid anche Alessandro Bastoni, seguito a lungo dal Barcellona, che poi ha mollato la presa a causa della posizione del tecnico Flick. L'Inter a questo proposito è stata chiara: "Bastoni resta". Basterà per Mou?