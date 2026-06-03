INTER

Nico Paz e ora Dumfries: il doppio sgarbo dell'ex Mourinho all'Inter

Lo Special One vuole che l'argentino, nel mirino dei nerazzurri, torni a Madrid. E ora avrà l'olandese grazie al pagamento della clausola

03 Giu 2026 - 12:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il suo ritorno sulla panchina del Real Madrid non è ancora ufficiale (domenica 7 sono in programma le elezioni presidenziali con il suo 'sponsor' Florentino Perez alla ricerca di una conferma che è praticamente sicura). Ma José Mourinho di fatto sta già facendo mercato per rafforzare i Blancos in vista della prossima stagione. Pronti via e lo Special One ha messo subito le cose in chiaro sulla questione Nico Paz: vuole che torni subito a Madrid, con buona pace del Como e di Cesc Fabregas, che sperava di tenerlo ancora con sé per giocare la prima storica Champions League per la squadra lariana. Il Real ha un diritto di riacquisto sul giocatore di nove milioni di euro e ha intenzione di esercitarlo, con l'attaccante argentino destinato a tornare ai Blancos dopo i due anni di prestito in Italia. Una mossa, quella di Mourinho, 'anti' Como, ma anche 'anti' Inter, che da tempo ha messo gli occhi sul giocatore. "Mi piace tantissimo Nico Paz. Per come gioca e per la persona che è - ha detto qualche settimana fa il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, scatenando l'ira di Fabregas - È sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. I grandi giocatori sono sicuramente richiesti dai grandi club".

E ora, ecco che arriva il secondo sgarbo di Mourinho alla sua ex squadra con il colpo Dumfries. Il portoghese e il Real Madrid hanno colto al volo la possibilità di arrivare all'esterno olandese con il pagamento della clausola di 25 milioni presente nel contratto, lasciando di fatto i nerazzurri con la fascia destra senza il titolare. Mou si fermerà qui? Nei giorni scorsi dalla Spagna è rimbalzata la notizia della volontà di Mourinho di portare a Madrid anche Alessandro Bastoni, seguito a lungo dal Barcellona, che poi ha mollato la presa a causa della posizione del tecnico Flick. L'Inter a questo proposito è stata chiara: "Bastoni resta". Basterà per Mou? 

Leggi anche

Mourinho-Real Madrid, tutto pronto per l'atto II: accordo con Florentino, attesi firma e annuncio

videovideo
inter
mourinho
dumfries

Ultimi video

01:30
Milan senza Champions

Quale Milan senza Champions

00:16
CLIP DUMFRIES ULTIME IMMAGINI ALL'INTER IN BIANCO 18/05 SRV

Dumfries-Real? Alla cena scudetto era già vestito ‘di bianco”: immagini esclusive

01:35
Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

01:16
Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

01:42
Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

01:22
Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

01:59
Dal futuro di Nico Paz a quello di Osimhen: quali saranno i volti della prossima Serie A?

Quali saranno i volti della prossima Serie A?

00:57
Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

01:09
Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

01:15
Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

02:33
La ripartenza di Gattuso

La ripartenza di Gattuso

01:12
L'Inter di Bergomi

L'Inter secondo Bergomi

01:34
Quale futuro per Bremer?

Quale futuro per Bremer?

01:30
Milan senza Champions

Quale Milan senza Champions

I più visti di Mercato

Victor Osimhen

Il ct della Nigeria: "Osimhen non convocato: sta cambiando squadra". La Juve...

Palestra, l'asta milionaria e la fuga dei... piedi buoni: così non si arresta l'impoverimento del sistema Italia

DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Oliver Glasner saluta il Crystal Palace con una lettera: ufficiale l'addio

La Roma non molla Dybala, proposto rinnovo biennale alla Joya

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:25
Juventus-Vlahovic, fumata nera sul rinnovo: niente accordo, sarà addio
13:03
Dionisi può ripartire dall'estero: è nel mirino del Watford
12:39
Monza, ufficiale il rinnovo di Antov fino al 2027
Rasmus Hojlund (Napoli). Valore attuale: 87.4 €M. Giugno 2026: 93.3 €M.
12:29
Napoli: ufficiale il riscatto di Højlund dal Manchester United
12:15
Lazio, per l'attacco spunta l'idea Broja