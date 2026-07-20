Manovre bianconere

Juve, Ekhator subito ai saluti? Idea scambio di prestiti per arrivare a Pellegrino

Sull'ex Genoa i bianconeri manterrebbero un contro riscatto. Settimana decisiva anche per Kolo Muani 

20 Lug 2026 - 09:11
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La ricerca di un nuovo attaccante per la Juventus si arricchisce di un altro clamoroso capitolo. Carnevali e Massara vogliono regalare al più presto un centravanti a Luciano Spalletti e per farlo potrebbero decidere di sacrificare uno degli ultimi arrivati alla Continassa. 

Visto lo stallo per Kolo Muani, il mirino dei bianconeri si è spostato su Mateo Pellegrino e per provare a convincere il Parma la Juve vorrebbe inserire nella trattativa Jeff Ekhator. Il classe 2006 è stato acquistato solo qualche settimana fa dal Genoa e ora rischia di finire in prestito ai gialloblù. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'idea della Vecchia Signora è proprio uno scambio di prestiti: l'azzurro in Emilia con diritto e contro riscatto a favore della Juve, mentre l'argentino a Torino con un prestito molto oneroso e un riscatto facilmente raggiungibile fissato intorno ai 30 milioni di euro

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Per avviare una vera e propria trattativa, però, è ancora presto. Prima bisogna aspettare gli esami a cui Ekhator si sottoporrà dopo l'infortunio rimediato in amichevole contro il Basilea sabato. Le sensazioni, comunque, sono buone e il lungo stop dovrebbe essere scongiurato. L'ex rossoblù gode di grande stima alla Continassa, motivo per cui la Juve non vuole privarsene definitivamente e inserirà il contro riscatto nell'eventuale scambio con Pellegrino. 

Nel frattempo, i bianconeri non mollano Kolo Muani: questa potrebbe essere la settimana decisiva per la risposta del Paris Saint-Germain, ma se l'affare non dovesse andare in porto Carnevali virerà subito su Pellegrino. Il tempo scorre e Spalletti ha la necessità di iniziare a lavorare con almeno una punta di ruolo. 

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