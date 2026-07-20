Juve, Ekhator subito ai saluti? Idea scambio di prestiti per arrivare a Pellegrino

Visto lo stallo per Kolo Muani, il mirino dei bianconeri si è spostato su Mateo Pellegrino e per provare a convincere il Parma la Juve vorrebbe inserire nella trattativa Jeff Ekhator. Il classe 2006 è stato acquistato solo qualche settimana fa dal Genoa e ora rischia di finire in prestito ai gialloblù. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'idea della Vecchia Signora è proprio uno scambio di prestiti: l'azzurro in Emilia con diritto e contro riscatto a favore della Juve, mentre l'argentino a Torino con un prestito molto oneroso e un riscatto facilmente raggiungibile fissato intorno ai 30 milioni di euro.