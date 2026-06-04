Haaland al Real? L'entourage smentisce: "Molto divertente ma falso". E il City minaccia una causa

Yamal doppia Mbappè, solo due Serie A in top 30, Pio l'italiano più caro: i valori di mercato
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La bomba di mercato lanciata nella notte da Enrique Riquelme, rivale di Florentino nella corsa alla presidenza del Real Madrid, ha scocco il mondo del calcio: "Se vincerò le elezioni porterò al Bernabeu Rodri e Erling Haaland". Una promessa che ha scatenato i social e ha iniziato a far sognare i tifosi della casablanca. Poco dopo che la notizia del possibile trasferimento del norvegese era stata ripresa a ogni latitudine del globo, sono arrivate le prime smentite.
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Il City, dal canto suo, non è rimasto spaventato dalla volontà di Riquelme di portargli via due tra i pezzi più pregiati della rosa. I Citizens sanno che Rodri, in scadenza di contratto e attualmente in trattativa per il rinnovo con i blu di Manchester, ha il desiderio di diventare, un giorno, un calciatore del Madrid. Quel momento però pensano che non sia ancora arrivato, anche se non è possibile escluderlo al 100% vista la situazione contrattuale dell'ex Pallone d'Oro. Diverso invece il discorso per Haaland. Il board del City considera il norvegese incedibile, la colonna su cui ricostruire il nuovo progetto tecnico e sportivo con Enzo Maresca. Tanto cher il club inglese in mattinata ha minacciato azioni legali: "Le notizie provenienti dalla Spagna riguardo al futuro di Erling Haaland sono false", si legge nel comunicato. "Non c'è alcuna possibilità che ciò accada e non esiste alcuna clausola contrattuale che lo consenta. Stiamo valutando di intraprendere azioni legali per l'utilizzo dell'immagine di un nostro giocatore in quel contesto".
Una linea che, in tarda notte, anche il bomber stesso ha fatto trapelare attraverso il suo entourage. Rafaela Pimienta, agente del calciatore, e Alfie Haaland, padre del ragazzo, hanno rilasciato una dichiarazione in esclusiva a Fabrizio Romano per smentire il flirt con il Madrid: "Tutto molto divertente (il botta e risposta di promesse di mercato tra i due candidati alla presidenze del Real per conquistare più voti in vista delle elezioni, ndr), ma assolutamente non vero. Auguriamo il meglio a entrambi i candidati nella corsa alla presidenza del Real Madrid". Caso Chiuso? Così sembrerebbe, almeno fino alla prossima "bomba" di Riquelme.