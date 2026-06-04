Haaland al Real? L'entourage smentisce: "Molto divertente ma falso". E il City minaccia una causa

Il City, dal canto suo, non è rimasto spaventato dalla volontà di Riquelme di portargli via due tra i pezzi più pregiati della rosa. I Citizens sanno che Rodri, in scadenza di contratto e attualmente in trattativa per il rinnovo con i blu di Manchester, ha il desiderio di diventare, un giorno, un calciatore del Madrid. Quel momento però pensano che non sia ancora arrivato, anche se non è possibile escluderlo al 100% vista la situazione contrattuale dell'ex Pallone d'Oro. Diverso invece il discorso per Haaland. Il board del City considera il norvegese incedibile, la colonna su cui ricostruire il nuovo progetto tecnico e sportivo con Enzo Maresca. Tanto cher il club inglese in mattinata ha minacciato azioni legali: "Le notizie provenienti dalla Spagna riguardo al futuro di Erling Haaland sono false", si legge nel comunicato. "Non c'è alcuna possibilità che ciò accada e non esiste alcuna clausola contrattuale che lo consenta. Stiamo valutando di intraprendere azioni legali per l'utilizzo dell'immagine di un nostro giocatore in quel contesto".