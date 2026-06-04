Haaland al Real? L'entourage smentisce: "Molto divertente ma falso". E il City minaccia una causa

04 Giu 2026 - 10:52
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La bomba di mercato lanciata nella notte da Enrique Riquelme, rivale di Florentino nella corsa alla presidenza del Real Madrid, ha scocco il mondo del calcio: "Se vincerò le elezioni porterò al Bernabeu Rodri e Erling Haaland". Una promessa che ha scatenato i social e ha iniziato a far sognare i tifosi della casablanca. Poco dopo che la notizia del possibile trasferimento del norvegese era stata ripresa a ogni latitudine del globo, sono arrivate le prime smentite. 

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Il City, dal canto suo, non è rimasto spaventato dalla volontà di Riquelme di portargli via due tra i pezzi più pregiati della rosa. I Citizens sanno che Rodri, in scadenza di contratto e attualmente in trattativa per il rinnovo con i blu di Manchester, ha il desiderio di diventare, un giorno, un calciatore del Madrid. Quel momento però pensano che non sia ancora arrivato, anche se non è possibile escluderlo al 100% vista la situazione contrattuale dell'ex Pallone d'Oro. Diverso invece il discorso per Haaland. Il board del City considera il norvegese incedibile, la colonna su cui ricostruire il nuovo progetto tecnico e sportivo con Enzo Maresca. Tanto cher il club inglese in mattinata ha minacciato azioni legali: "Le notizie provenienti dalla Spagna riguardo al futuro di Erling Haaland sono false", si legge nel comunicato. "Non c'è alcuna possibilità che ciò accada e non esiste alcuna clausola contrattuale che lo consenta. Stiamo valutando di intraprendere azioni legali per l'utilizzo dell'immagine di un nostro giocatore in quel contesto". 

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Una linea che, in tarda notte, anche il bomber stesso ha fatto trapelare attraverso il suo entourage. Rafaela Pimienta, agente del calciatore, e Alfie Haaland, padre del ragazzo, hanno rilasciato una dichiarazione in esclusiva a Fabrizio Romano per smentire il flirt con il Madrid: "Tutto molto divertente (il botta e risposta di promesse di mercato tra i due candidati alla presidenze del Real per conquistare più voti in vista delle elezioni, ndr), ma assolutamente non vero. Auguriamo il meglio a entrambi i candidati nella corsa alla presidenza del Real Madrid". Caso Chiuso? Così sembrerebbe, almeno fino alla prossima "bomba" di Riquelme. 

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