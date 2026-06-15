Olanda, niente festa all'esordio: il Giappone riprende due volte gli Oranje, Malen a secco

In un Mondiale con già qualche colpo di scena, ne arriva uno da Arlington: l'Olanda si fa riprendere all'89' dal Giappone che strappa il 2-2. La partita dell'AT&T Stadium fatica a decollare nel primo tempo, viste le poche occasioni per gli Oranje e i Samurai Blu. Ma è nella ripresa che la sfida si infiamma: al 51', il primo vantaggio della formazione di Koeman, che arriva sugli sviluppi di un calcio da fermo. L'incornata vincente è di van Dijk, che la mette a fil di palo. L'1-0, in ogni caso, dura solamente sei minuti, perché poco dopo Nakamura conclude dal limite facendo passare la palla in mezzo alle gambe della fitta difesa olandese e battendo Verbruggen. Al 64', tuttavia, è già 2-1, perché stavolta è Summerville, di sinistro dal limite, a mettere la palla a fil di palo. Malen (a secco) e compagni, però, non chiudono la gara e vengono puniti nel finale: calcio d'angolo, incornata di Ogawa che viene corretto, ulteriormente e involontariamente, ancora di testa da Kagawa, protagonista inconsapevole del 2-2. Nel finale, nessuna delle due riesce a trovare la rete della vittoria, ma è un punto che fa decisamente più felice il Giappone, che evita il ko e strappa un pareggio preziosissimo. Delusione, invece, per l'Olanda, che con un successo avrebbe messo in discesa il girone. Adesso, invece, si giocherà già molto con Svezia prima e Tunisia poi.