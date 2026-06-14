Niente accordo con il PSV: Salah-Eddine torna alla Roma

Arrivano importanti novità dal mercato della Roma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i giallorossi dovranno rinunciare agli 8 milioni di euro provenienti dalla cessione a titolo definitivo di Anass Salah-Eddine: il terzino non sarà riscattato dal PSV Eindhoven e farà ritorno nella Capitale. Il club olandese e l'entourage del giocatore non sono riusciti a trovare un accordo. Salah-Eddine è ora impegnato con il Marocco al Mondiale, competizione che può rappresentare un'ottima vetrina per il classe 2002.